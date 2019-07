Com dúvidas no meio, Botafogo enfrenta Santos para seguir perto dos líderes

Tentando terminar mais uma rodada dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores e procurando se aproximar dos líderes, o Botafogo vai com um dúvida no meio-campo para enfrentar o Santos no domingo, às 11h, no Engenhão, pela 11ª rodada. O treinador está entre João Paulo e Gustavo Bochecha no time titular.

João Paulo treinou durante a semana entre os 11, mas em vários momentos foi substituído por Gustavo Bochecha, que apareceu bem quando acionado. O treinador confirmou o retorno de Cícero, que foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de dores musculares.

“Expectativa que a gente suporte bem essa maratona, quatro jogos em 11 dias. Não tenho a menor dúvida que a gente está preparado. Arranquei o couro deles forte e a gente está preparado. Espero que a gente consiga os resultados que nos interessam”, afirmou o técnico Eduardo Barroca.

O treinador vê com grande expectativa o duelo frente a Sampaoli. “Vou ter a oportunidade de enfrentar um profissional do nível dele (Sampaoli), e o Santos, será uma experiência enriquecedora. Espero que a gente possa fazer uma grande partida. Tenho muita confiança no grupo do Botafogo”, finalizou.

Há dois jogos sem vitórias, o Botafogo aparece com 16 pontos, sendo uma das surpresas deste Brasileirão. O objetivo é seguir entre os primeiros colocados após o duelo

diante do Santos.