Com dúvida na defesa, Grêmio fecha preparação para encarar o São Paulo Sem Kannemann, Portaluppi vai precisar decidir entre Paulo Miranda e David Braz

O fim de semana é decisivo para o Grêmio. Após golear o Botafogo, o técnico Renato Gaúcho teve uma semana para recuperar os jogadores e montar o time que enfrenta o São Paulo neste domingo.

A única dúvida fica por conta do sistema defensivo. Sem Kannemann, que não se recuperou de lesão, a briga para ver quem fica com a vaga do argentino se resume em Paulo Miranda e David Braz.

Na outra posição da dupla central, sem Pedro Geromel, lesionado, o Tricolor vai contar com o jovem Rodrigues, que ganha cada vez mais espaço.

No ataque, Diego Souza, suspenso na rodada passada, está confirmado no sistema ofensivo e é a grande esperança de gols.

Com 56 pontos, o Tricolor é o 6º colocado e, uma vitória dentro de casa junto com tropeço do Corinthians, pode garantir o time na próxima edição da Libertadores da América.

Confira a escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Paulo Miranda (David Braz) e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

