Com duas vitórias como visitante, Fluminense encara melhor mandante do Brasileirão Atlético-MG é o líder do campeonato e única equipe que ainda não perdeu em seus domínios nesta edição da competição; Flu quer se firmar no G6

Depois de momentos conturbados, o Fluminense se estabilizou com uma sequência de bons resultados no Campeonato Brasileiro e inicia a 16ª rodada em quinto lugar. Com um ataque mais produtivo, o grande desafio desta vez deverá ser com a defesa. Nesta quarta-feira, o Tricolor vai até o Mineirão encarar o líder Atlético-MG e precisará segurar o melhor mandante da competição se quiser se manter sem derrotas. Entretanto, o histórico complica. Das sete partidas como visitante até o momento, o time de Odair Hellmann venceu apenas duas. O duelo, às 21h30, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

O time treinado por Jorge Sampaoli é imbatível em seus domínios e tem um rendimento marcante. Além das sete derrotas, foram apenas cinco gols sofridos e a equipe marcou 20 dos 29 que tem na competição até aqui. Pelo lado tricolor, a vida fora de casa não é fácil. São duas vitórias, um empate e quatro derrotas no Brasileirão, com oito gols feitos e 10 sofridos.

Mas o Fluminense se apoia também no bom rendimento recente para buscar o resultado e se firmar na zona de classificação para a Libertadores. Caso não perca, o Tricolor fará a melhor sequência do ano, chegando às cinco partidas sem sair derrotado de campo. Foram três vitórias e um empate nas últimas rodadas e, apesar de ser apenas o 15º lugar em finalizações, o ataque se mostrou eficiente, algo que pode ser importante contra uma equipe tão forte como a mineira.

E MAIS:

Nos confrontos desde 2015 foram três vitórias do Atlético, quatro do Fluminense e dois empates, ambos em 1 a 1. No ano passado, porém, o Flu não venceu o rival, perdendo a primeira fora de casa e saindo com o placar em igualdade no Maracanã.

Para esta partida, é provável que Odair volte a utilizar os jogadores recuperados de Covid-19, que ficaram apenas no banco de reservas na última rodada. Nenê e Fred vão ser poupados e Danilo Barcelos está suspenso. Além dos nove que já haviam retornado, Paulo Henrique Ganso também fica à disposição. O atacante Lucca é outra novidade após ser regularizado no BID.

– Fazer um jogo competente, forte, organizado, técnico e fortalecido na parte física. Cada jogo é muito difícil, o Atlético é o líder do campeonato e está jogando muito bem. Ressalto a importância do grupo, porque em um ano normal, o uso do grupo já acontece, imagina nesse ano atípico. A cada jogo, nós não podemos deixar de entregar no mínimo 105% para que a gente consiga manter um padrão alto e as vitórias. Vamos visualizar situações importantes para tentar tirar esse jogo de imposição e agressividade do Atlético. Vamos tentar minimizar esses pontos fortes deles, mas também consiga dar volume, jogar e criar nossas situações – disse Odair Hellmann em coletiva.

E MAIS:

Veja também