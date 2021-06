Com duas falhas de Everson, Ceará vence o Atlético-MG no Castelão O goleiro do Galo esteve diretamente envolvido nos gols que deram o triunfo ao Vozão

Com um gol sofrido aos 49 minutos do segundo tempo, o Ceará derrotou o Atlético-MG por 2 a 1, gols de Lima e Gabriel Lacerda para o Vozão, com Gabriel descontando para o Galo.

Com o resultado, o Vozão subiu para a 11ª posição, com oito pontos, ficando colado no “G10”. O revés para o time mineiro significou ficar mais longe do G4. O Atlético permanece com 10 pontos, na sexta posição.

A noite de futebol no Castelão teve destaque negativo para o goleiro Everson, que falhou nos gols cearenses, sendo responsável direto pelo placar final.

O Vozão não fez uma grande partida, mas contou com os erros da defesa atleticana, que repete a má atuação do duelo contra a Chapecoense, ficando mais longe da liderança do campeonato.

Everson foi o nome do primeiro tempo. Para o bem e para o mal

O goleiro do Galo fez diversas defesas que evitaram os gols do Ceará. O desempenho seria suficiente para ser o melhor em campo do time mineiro. Porém, por uma falha do arqueiro atleticano na saída de bola, que sobrou para Lima marcar o primeiro gol da partida, a favor do Ceará. Everson foi o nome mais destacado, todavia, teve participação direta no gol do Vozão.

Desfalques do Galo fazem falta, mas o Vozão não tem nada com isso

Apesar de estar sem 14 atletas, o duelo com o Ceará foi mais um teste para o elenco do Galo. E, no primeiro tempo, a equipe não passou na avaliação e o Vozão soube aproveitar da fragilidade atleticana e se impôs, criando as melhores chances de gol.

Arana sangrando, Cuca teve de improvisar, mas Galo volta melhor

O lateral teve os pontos na cabeça abertos, de um corte sofrido no duelo com o Internacional e teve de ser substituído. Cuca colocou Calebe e deslocou Allan para a lateral. Com o time mais “torto”, o alvinegro melhorou e ameaçou o Ceará.

Com quatro atacantes, o Galo chegou ao empate…Com um zagueiro



O Ceará tentou controlar o jogo muito cedo, chamando o time mineiro para o seu campo e buscando o contra-ataque. Cuca colocou quatro jogadores mais ofensivos, mas quem deixou sua marca foi o zagueiro Gabriel, que deixou tudo igual no Castelão.

Galo cheio de atacantes, Ceará, sem aproveitar os espaços

A equipe mineira ficou muito ofensiva, dando espaços em sua defesa. Mas, o Vozão não soube aproveitar essa vantagem e não imprimia uma velocidade grande no seu contra-ataque, dando chances da defesa alvinegra se recompor.

Outra falha de Everson, gol da vitória do Vozão

O goleiro do Atlético-MG foi responsável direto nos dois gols sofridos pelo Galo. Gabriel Lacerda marcou aos 49 do segundo tempo após outro erro do arqueiro atleticano e garantiu os três pontos para o Ceará.

Novo vacilo do Galo. Os erros estão se tornando frequentes

Com um time cheio de problemas, o Atlético-MG teve forças para empatar o jogo. O Ceará não conseguia se aproveitar da fragilidade atleticana em alguns momentos do jogo para sair com os três pontos. Entretanto, as falhas do goleiro Everson e da equipe, foram cruciais para mais uma derrota atleticana que não conseguiu manter pelo menos o empate. Everson pediu desculpas ao torcedor pela atuação.

– Só pedir desculpas para o torcedor e os companheiros. Hoje infelizmente não foi uma noite feliz. Estava fazendo até uma boa partida, mas errei de novo no final. Infelizmente hoje foi um dia ruim, mas continuar trabalhando, levantar a cabeça. Vim aqui mesmo dar a cara a tapa, para assumir a responsabilidade da derrota hoje que foi toda responsabilidade minha.

Próximos jogos

Vozão e Galo jogam às 20h30 do domingo, 27 de junho, pela sétima rodada. O time cearense encara o São Paulo no Castelão, enquanto os mineiros irão à Vila Belmiro enfrentar o Santos.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CEARÁ 2 X 1 ATLÉTICO-MG

Data: 24 de junho de 2021

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza(ambos do RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Guilherme Arana (ATL), Bruno Pacheco(CEA), Tchê Tchê (ATL)

Cartões vermelhos:

Gols: Lima, aos 2’-1ºT(1-0), Gabriel, aos 26’-2ºT(1-1), Gabriel Lacerda, aos 49’-2ºT(2-1)

CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)

Vinicius Machado, Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon (Charles, aos 20’-2ºT), Fernando Sobral, Jorginho (Vina, aos 20’-2ºT), Mendoza e Lima(Wendson, aos 38’-2ºT); Saulo Mineiro (Yony González, aos 32’-2ºT).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson, Guga, Bueno (Réver, aos 23’-2ºT), Gabriel e Arana (Calebe, aos 8’-2ºT); Allan, Zaracho (Luiz Filipe, aos 16’-2ºT) e Tchê Tchê (Jair, aos 23’-2ºT); Hyoran (Felipe Felício-intervalo), Keno e Hulk

