Com duas competições na agenda, Corinthians divulga programação da semana Timão vai disputar a terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, em casa e depois volta a competir pelo Brasileirão no final de semana, com viagem para Belo Horizonte

O Corinthians foi derrotado pelo Atlético-GO, por 2 a 0, no último domingo, na Neo Química Arena e nesta segunda-feira já inicia sua agenda semanal de olho em disputas por duas competições diferentes: a Copa do Brasil e o Brasileirão, com direito a viagem para Belo Horizonte no próximo final de semana.

Nesta segunda e nesta terça, o elenco treina no período da tarde em preparação para o duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, que será disputado diante do próprio Atlético-GO, algoz na primeira rodada do Brasileiro. A partida será também na Neo Química Arena, às 21h30.

Já na quinta à tarde, na sexta à tarde e no sábado pela manhã, o Timão voltará suas atenções para a preparação para a segunda rodada do Brasileirão-2021. No próprio sábado, após o treinamento, a delegação embarca para Belo Horizonte onde, no domingo, enfrenta o América-MG, no Independência.

Vale lembrar que Sylvinho, no técnico do Corinthians, fez sua estreia no último domingo e terá sua primeira semana completa, enfrentando o calendário desafiador a partir desta segunda-feira. Eliminado da Copa Sul-Americana, o Timão terá “apenas” Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil pela frente.



Confira a programação divulgada pelo clube:

Segunda-feira, 31/5

Tarde – Treino

Terça-feira, 1º/6

Tarde – Treino

Quarta-feira, 2/6

21h30 – Corinthians x Atlético-GO

Copa do Brasil – 3ª fase – Jogo de ida

Quinta-feira, 3/6

Tarde – Treino

Sexta-feira, 4/6

Tarde – Treino

Sábado, 5/6

Manhã – Treino

Tarde – Viagem a Belo Horizonte

Domingo, 6/6

16h00 – América-MG x Corinthians

Campeonato Brasileiro – 2ª rodada

