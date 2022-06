Com Douglas Souza, Farma Conde/São José apresenta equipe Time paulista apresentou parte das novidades nesta terça-feira, em São José dos Campos

O Farma Conde/São José apresentou parte do elenco contratado para a temporada 2022/2023. Com Douglas Souza como principal nome, o time paulista viu caras novas vestirem o uniforme pela primeira vez e ainda anunciou mais reforços.





Além do ponteiro campeão olímpico na Rio-2016, estiverem presentes no evento na Arena Farma Conde, em São José dos Campos, o levantador Matheus Brasília (ex-Sesi), o líbero Rogerinho (ex-Vedacit Guarulhos) e o ponteiro Rodrigo Leandro (ex-Montes Claros América), além do técnico Carlos Schwanke, que estava no Qatar.

Além deles, o Farma Conde confirmou acerto com o oposto cubano Michael Sanchez, ex-Fiat/Gerdau/Minas, e ponta estoniano Robert Taht, ex-Belchatow, da Polônia. O time ainda repatriou o central Michel, que estava no vôlei francês, e fechou com o central Gabriel Cotrim, outro ex-América.

Semanas atrás, o clube anunciou ainda a renovação com o levantador Gabriel Bieler e o central Johan Marengoni, únicos remanescentes da última temporada.

Com dez nomes garantidos, o time ainda precisará de pelo menos mais quatro peças neste mercado de vôlei para o fechamento do elenco para Campeonato Paulista e Superliga, a partir do segundo semestre.

