Com Douglas, Avaí anuncia dispensa de 18 jogadores depois da queda no Brasileiro

A diretoria do Avaí esperava apenas a última rodada do Campeonato Brasileiro para iniciar a reformulação no elenco visando a próxima temporada. Nesta segunda-feira, 18 jogadores que fizeram parte da campanha que culminou com o rebaixamento para a Série B foram dispensados.

O principal nome na lista é o de Douglas. O meia de 37 anos, com passagens por Corinthians e Grêmio, foi a principal contratação do Avaí, mas não vingou dentro de campo. No clube desde março, ele disputou apenas 13 jogos.

Um dos poucos destaques do Avaí na péssima campanha realizada no Brasileirão, o goleiro Vladimir estava nos planos da diretoria para permanecer, mas o Santos vai aproveitá-lo no elenco em 2020.

Além de Vladimir e Douglas, a lista conta com o goleiro Léo Gomes; os laterais Julinho, Léo e Paulinho; os zagueiros Marquinhos Silva, Gustavo Alcino e Ricardo Thailheimer; o volante Luanderson; os meias Gegê e Gustavo Ferrareis; e os atacantes Brenner, Vinícius Araújo, Bruno Sávio, Gabriel Lima, Igor Goulart e Matheus Matias.

Rebaixado para a Série B, o Avaí vai passar por uma profunda reformulação. Inclusive na comissão técnica. Evando Camillato vai voltar para a função de auxiliar e a diretoria espera fechar com o uruguaio Jorge Fossati como treinador. As conversas, inclusive, já foram iniciadas.