Com Dorival sorridente e reforços, São Paulo inicia preparação para a temporada

O São Paulo realizou neste sábado no Centro de Treinamento da Barra Funda os primeiros testes e avaliações físicas para a temporada de 2024. As atividades contaram com a presença do técnico Dorival Júnior e dos reforços para a temporada: os volantes Luiz Gustavo e Bobadilla e o atacante Erick.

Com a demissão de Fernando Diniz no cargo de técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior é o nome favorito do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que voltou ao posto após decisão judicial. Imagens divulgadas pelo São Paulo mostraram o técnico sorridente e conversando com os atletas.

Uma eventual saída de Dorival para a seleção representaria uma quebra no planejamento do São Paulo para 2024, que marca a volta do clube à Libertadores, principal interclubes do continente.

O atacante Luciano, que no final do ano passado renovou contrato até dezembro de 2026, também foi destacado pelo São Paulo durante a reapresentação do elenco. É dele um pequeno vídeo postado nas redes sociais do clube em que brinca com Lucas Moura, que está deitado em uma maca.

“Olha quem encontrei aqui: Luccas Neto”, diz Luciano, gargalhando. É uma menção a uma torcedora que confundiu o atacante são-paulino com o xará youtuber e influencer. O São Paulo estreia na temporada no dia 20 de janeiro, quando enfrenta o Santo André no Morumbis.

