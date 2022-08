Com dores, Willian é mais um desfalque do Corinthians contra o Flamengo

Principal nome do elenco corinthiano, Willian não vai jogar contra o Flamengo, nesta terça-feira (2), contra o Flamengo no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Além do camisa 10, o Corinthians não vai contar com Renato Augusto para o duelo na Neo Química Arena.







De acordo com a apuração do GE, o meia está com dores musculares e ficará de fora do jogo. Dessa forma, o autor do gol da vitória diante do Botafogo por 1 a 0, Gustavo Mosquito, pode ser uma alternativa para o técnico Vitor Pereira.

O camisa 10 já estava se recuperando de uma lesão no ombro, sofrida no jogo contra o Boca Juniors pela Libertadores. No entanto, vinha atuando com uma proteção.

Com o desfalque de peso, a equipe que vai enfrentar o Flamengo poderá ser: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Cantillo e Maycon; Adson, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto.