Com dores no joelho, Rodrigo Caio inicia tratamento e pode virar desfalque na Seleção e no Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o zagueiro Rodrigo Caio se queixou de dores no joelho direito e não participou do treino da Seleção nesta segunda-feira. O defensor ficou sob os cuidados da fisioterapia, seguirá tratamento e será reavaliado antes da partida contra o Paraguai, nesta terça-feira.

Dúvida para o duelo da Seleção pela Eliminatórias, Rodrigo Caio também pode se tornar dor de cabeça para o Flamengo. Após um período sem jogos, o Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, e conta com a presença do zagueiro titular. A recuperação das dores nos próximos dias serão determinantes para a presença do atleta.

Fora da lista inicial, Rodrigo Caio foi convocado por Tite para suprir a ausência de Thiago Silva nas duas rodadas das Eliminatórias.

Se confirmado, este pode ser mais um problema físico de Rodrigo Caio neste ano. Na temporada atual, ele desfalcou o Flamengo em 10 dos 17 jogos da equipe principal, primeiro com uma grave lesão muscular na coxa e depois com uma fibrose no mesmo local.

