Com dores na coxa, Mbappé desfalca PSG contra o Nice no Francês

Kylian Mbappé não foi relacionado pelo Paris Saint-Germain para enfrentar o Nice nesta quarta-feira (15), em jogo atrasado pela 32ª rodada do Campeonato Francês, devido a um problema muscular.

“Com dores no músculo da coxa, Kylian Mbappé permanecerá sob cuidados hoje”, informou o clube em um boletim médico do elenco.

O atacante, que na semana passada anunciou sua saída do PSG ao final da temporada, também deve ser poupado no jogo do próximo domingo, contra o Metz, pela última rodada do campeonato.

Com o título francês já garantido, a ideia do Paris Saint-Germain é preparar Mbappé para que ele esteja 100% fisicamente na final da Copa da França, no dia 25 de maio, contra o Lyon, em Lille.

