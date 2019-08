Com dores musculares, Gabigol desfalca o Flamengo contra o Internacional

Rio – O Flamengo teve um desfalque de última hora para a partida contra Internacional. Com dores musculares, o atacante Gabigol não terá condições de entrar em campo no duelo desta quarta-feira. A partida é válida pela Libertadores e acontece no Maracanã.

Com a ausência do jogador, Jorge Jesus deverá mudar o esquema tático do Flamengo e escalar Cuéllar, formando uma equipe com dois volantes. Bruno Henrique deve fazer a função de centroavante.

Flamengo e Internacional se enfrentam no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O duelo acontece no Maracanã, nesta quarta-feira.