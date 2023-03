Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 18/03/2023 - 1:15 Compartilhe







Conquistas em Las Vegas, celebrou ano vitorioso junto aos títulos do Skusa Winter Series, USPKS e do ROK Festival East na temporada de 2022. Um dos grandes nomes do kart brasileiro, sendo tricampeão brasileiro consecutivo, Danillo Ramalho finalizou a temporada de 2022 voltada ao kartismo norte-americano em grande estilo, ao conquistar dois pódios na 25ª Edição do Skusa Supernationals, entre as categorias X30 Master e KA100 Master, em Las Vegas.

O final do mês de Novembro foi marcado pela realização de uma das maiores competições de kart dos Estados Unidos, reunindo mais de 600 competidores de todo o mundo. Competição esta que contou com a presença de pilotos brasileiros no pódio, entre eles o paulista Danillo Ramalho, proprietário e preparador da empresa D2 Motors, também encarou as disputas da competição norte americana em duas categorias, mostrando o porque ser um dos destaques do kartismo brasileiro nos últimos anos.

Mesmo com uma atuação marcada por altos e baixos no circuito projetado para o evento no estacionamento de um dos maiores hotéis de Las Vegas, Danillo finalizou o ano com incríveis atuações e desempenhos, dentre elas a impressionante prova de recuperação na final da categoria KA100 Master, ao largar da décima nona posição e fechar o evento no pódio com a quarta posição.

– Fomos do céu a inferno, após marcar o segundo tempo na tomada de tempos, e ver um breve erro no Terceiro Heat nos tirando pontos importantes na somatória para a largada da prova final, pontos estes que custaram uma possível largada nas primeiras posições, e a busca direta pela vitória – explicou Ramalho.

O segundo pódio da competição veio em forma de recuperação durante o evento. Após um contra tempo que implicaria na tomada de tempos, Danillo partiu para os Heats da décima quinta posição, e com o oitavo lugar após a somatória dos Heats, garantiu a quarta fila para a largada da prova decisiva. Mantendo o bom desempenho dos Heats, completou a prova na quinta posição somando seu terceiro pódio no Skusa Supernationals.

– Encerro mais um Skusa com a sensação de dever cumprido. Não só como piloto, mas como preparador também. Não é fácil conciliar as duas funções no mesmo final de semana, ainda mais em uma competição a nível internacional, mas, conseguimos fechar o Skusa com um saldo positivo. Eu no papel de piloto conquistei dois pódios, e na função preparador e proprietário da D2 Motors, conquistamos mais pódios e títulos – ressaltou Ramalho, que ainda viu seu sucessor, o filho Matheus Ramalho conquistar o pódio na categoria Micro Swift.

Em um ano dedicado às competições dos Estados Unidos e Canadá, Danillo Ramalho carimbou seu nome no kartismo norte-americano ao conquistar os título do Skusa Winter Series, do United States Pro Kart Series e do ROK Festival East, o vice campeonato no Skusa Pro Tour, e o quarto lugar do Flórida Winter Tour mesmo ausente da primeira etapa.





– Tivemos um ano incrível, de muito trabalho dedicação, onde além dos títulos como piloto, conseguimos proporcionar outros pilotos que competiram com equipamentos da D2 Motors, alcançar conquistas em diversas competições, e vamos seguir em 2023 com o foco em novas conquistas – finalizou.



