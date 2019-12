Com dois gols de Willian, Chelsea derrota o Tottenham no clássico de Londres

O reencontro de José Mourinho, agora treinador do Tottenham, com o Chelsea, clube onde teve sucesso entre 2004 e 2007 e entre 2012 e 2015, não foi do jeito que o treinador português. Neste domingo, no encerramento da 18.ª rodada do Campeonato Inglês, o seu time foi derrotado por 2 a 0 em casa, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, no clássico local. O meia brasileiro Willian foi o destaque ao marcar os dois gols da partida, um deles em cobrança de pênalti.

Com o resultado positivo, o Chelsea abriu boa vantagem na Biega por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O time comandado pelo técnico Frank Lampard segue em quarto lugar, agora com 32 pontos. Tem quatro a mais que o Sheffield United, que está em quinto. Mas está distante dos líderes Liverpool (49), Leicester City (39) e Manchester City (38).

Do outro lado, a derrota frustrou os planos do Tottenham de ficar perto da luta por um lugar em competições europeias na próxima temporada. O time de Mourinho segue na sétima colocação com 26 pontos e tem o Wolverhampton logo acima na tabela de classificação, na sexta posição, com 27.

Em campo, Willian abriu o placar logo aos 12 minutos de partida. Em jogada de escanteio ensaiada com Kovacic, o brasileiro levou para o meio e acertou um bonito chute no canto esquerdo da meta do Tottenham. No fim da primeira etapa, fez o segundo cobrando pênalti sofrido por Marcos Alonso. O goleiro Gazzaniga chegou com o pé alto para o lance e acertou o espanhol do Chelsea. O árbitro, que chegou a marcar falta de Alonso, foi instruído pelo VAR a marcar a penalidade.

O sul-coreano Son, do Tottenham, foi expulso no segundo tempo. Em disputa de bola com o zagueiro alemão Rudiger, o atacante deixou o pé no peito do adversário e recebeu o cartão vermelho depois de consulta ao VAR. A partida ainda teve ofensas racistas, por parte da torcida mandante, e o telão do estádio exibiu aviso pedindo que as mesmas parassem.