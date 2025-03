Com dois gols de Valencia, Equador vence Venezuela e toma 2º lugar do Brasil nas Eliminatórias

Com dois gols de Enner Valencia, o Equador venceu por 2 a 1 a Venezuela, nesta sexta-feira, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O jogo foi disputado no estádio Casa Blanca, em Quito, capital equatoriana. Este triunfo recolocou o Equador na vice-liderança, com 22 pontos, um na frente do Brasil, que tem 21, ficando atrás somente da Argentina.

O Equador completou cinco jogos invicto, com dois empates e agora uma sequência de três vitórias. Antes tinha goleado por 4 a 0, em casa, a Bolívia e superado a Colômbia, por 1 a 0, mesmo atuando como visitante. Esta derrota manteve a Venezuela em oitavo lugar, um atrás da Bolívia, em sétimo, e no momento com a vaga da repescagem. Os venezuelanos não vencem há nove jogos.

Na próxima terça-feira, pela 14ª rodada, o Equador vai sair diante do Chile, lanterna com nove pontos. A Venezuela vai receber o Peru na tentativa de buscar a reabilitação.

O destaque do jogo foi o centroavante Enner Valencia, de 35 anos, que se sagrou recentemente campeão gaúcho com o Internacional. Ele marcou o primeiro gol aos 38 minutos do primeiro tempo, quando recebeu a bola no canto da área, ajeitou no peito e chutou mesmo sem ângulo. A bola quicou no chão e encobriu o goleiro Romo.

O segundo gol saiu aos 25 segundos do segundo tempo. Após saída de bola errada da Venezuela, Valencia foi lançado em velocidade, entrou na área e encobriu o goleiro Romo. O atacante perdeu a chance de marcar o terceiro gol aos 24 minutos, quando foi derrubado pelo goleiro dentro da área. O pênalti foi anotado pelo árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel.

Capitão da seleção, Valencia pegou a bola para a cobrança do pênalti, mas chutou do lado esquerdo e Romo espalmou para o lado. A torcida não gostou, mas não ficou no pé do maior artilheiro da história da sua seleção, com 42 gols. Ele está a quatro jogos de completar sua centéssima partida pelo Equador, marca só conquistada por outros três jogadores.

Aos 38 minutos, Valencia foi substituído por Kevin Rodríguez e deixou o campo debaixo de aplausos e tendo o nome ovacionado pela torcida.

A Venezuela tentou ir um pouco mais ao ataque e diminuiu o placar aos 45 minutos, quando a defesa não aliviou a bola na pequena área e Cádiz completou de costas para o gol. O Equador não sofria um gol há cinco jogos, desde a derrota por 1 a 0 para o Brasil em setembro passado.