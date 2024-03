Com dois gols de pênalti, Manchester United vence Everton (2-0)

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/03/2024 - 13:45 Para compartilhar:

Com dois gols de pênalti o Manchester United venceu o Everton por 2 a 0 neste sábado (9) pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, resultado que o mantém na corrida pelas vagas nos torneios europeus.

Depois de fica mais longe da ‘zona da Champions’ ao sofrer derrotas diante do Fulham (2-1) e do Manchester City (3-1), a equipe comandada pelo técnico Erik ten Hag é sexta colocada, com 47 pontos, posição que a levaria, pelo menos, à Europa Conference League.

Neste sábado o United garantiu a vitória ainda no primeiro tempo, com dois pênaltis sofridos pelo argentino Alejandro Garnacho e convertidos por Bruno Fernandes (12′) e Marcus Rashford (36′).

“Garnacho está progredindo muito bem e estamos muito satisfeitos. Sua contribuição hoje foi novamente enorme”, disse Ten Hag após a partida. “Enquando ele mantiver esta atitude, irá melhorar de jogo para jogo”, acrescentou o treinador.

O Everton está em 16º lugar na Premier League com 25 pontos. O time de Liverpool ainda não venceu em 2024 e está ameaçado pelo Nottingham Forest (24 pontos e um jogo a menos) e o primeiro time na zona de rebaixamento, o Luton, com 20 pontos e dois jogos a menos.

— Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Manchester United – Everton 2 – 0

AFC Bournemouth – Sheffield United

Crystal Palace – Luton Town

Wolverhampton – Fulham

(14h30) Arsenal – Brentford

– Domingo:

(10h00) Aston Villa – Tottenham

(11h00) West Ham – Burnley

Brighton – Nottingham

(12h45) Liverpool – Manchester City





– Segunda-feira:

(17h00) Chelsea – Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 63 27 19 6 2 64 25 39

2. Manchester City 62 27 19 5 3 62 27 35

3. Arsenal 61 27 19 4 4 68 23 45

4. Aston Villa 55 27 17 4 6 59 37 22

5. Tottenham 50 26 15 5 6 55 39 16

6. Manchester United 47 28 15 2 11 39 39 0

7. West Ham 42 27 12 6 9 43 47 -4

8. Newcastle 40 27 12 4 11 57 45 12

9. Brighton 39 27 10 9 8 49 44 5





10. Wolverhampton 38 27 11 5 11 40 43 -3

11. Chelsea 36 26 10 6 10 44 43 1

12. Fulham 35 27 10 5 12 39 42 -3

13. AFC Bournemouth 31 26 8 7 11 35 47 -12

14. Crystal Palace 28 27 7 7 13 32 47 -15

15. Brentford 26 27 7 5 15 39 50 -11

16. Everton 25 28 8 7 13 29 39 -10

17. Nottingham 24 27 6 6 15 34 49 -15

18. Luton Town 20 26 5 5 16 37 54 -17

19. Burnley 13 27 3 4 20 25 60 -35

20. Sheffield United 13 27 3 4 20 22 72 -50

./bds/str/lve/pm/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias