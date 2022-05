Com dois gols de Nenê, Vasco derrota o Brusque na Série B

Diante de um estádio de São Januário com mais de 18 mil torcedores, o Vasco venceu o Brusque por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (26) graças a dois gols do meia Nenê, que em julho completará 42 anos de idade.

Após este resultado, o Gigante Colina permanece dentro do G4 da competição, na vice-liderança com 17 pontos, e invicto após nove rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B.

Após o triunfo, o técnico Zé Ricardo analisou o trio vascaíno Palácios, Raniel e Nenê: “Nas poucas vezes em que aconteceu esse desenho, tivemos a chances de criar gols, mas é só a primeira vez. Eles precisam treinar mais vezes juntos”.

Agora o Vasco retorna ao gramado de São Januário na próxima quinta-feira (2) para enfrentar o Grêmio.