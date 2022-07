Com dois gols de Jhon Jhon, Palmeiras bate o Botafogo e assume a liderança do Brasileirão sub-20 Jovem meia foi responsável direto pela vitória do Verdão neste domingo, na Arena Barueri. Agora, o Alviverde é líder do Grupo A e tem a melhor campanha da competição

O Palmeiras derrotou o Botafogo por 2 a 0, neste domingo, na Arena Barueri, em partida válida pela sexta rodada da fase inicial do Brasileirão sub-20. Após balançar a rede contra o Ceará, na rodada anterior, Jhon Jhon fez os dois gols do triunfo sobre os cariocas.

Com o resultado, o Palmeiras assumiu a liderança da competição, tanto do Grupo A quanto do quadro geral, chegando aos 15 pontos. Até o momento, são cinco vitórias e uma derrota, com 12 gols marcados e três sofridos.

Na próxima rodada do Brasileiro, a equipe sub-20 do Palmeiras terá pela frente o clássico contra o São Paulo, no próximo sábado, às 13h45 (de Brasília), no estádio José Liberatti, em Osasco-SP.

Logo aos dez minutos do primeiro tempo, Kevin foi calçado pelo defensor adversário, e o árbitro assinalou penalidade. Na cobrança, Jhon Jhon mandou no ângulo direito para abrir o placar para o Verdão. Em seguida, Ruan Ribeiro serviu Pedro Lima na entrada da área, e o meia finalizou com perigo, à direita do gol.

Allan recuperou a bola pela direita, fez boa jogada individual e finalizou por cima do travessão na última chance do primeiro tempo.

No retorno do intervalo, o Verdão teve boa oportunidade em tiro livre indireto dentro da área, com Jhon Jhon batendo por cima do travessão. Aos 11 minutos, Naves avançou pelo ataque pela direita, como um legítimo ponta, e fez cruzamento perfeito para Jhon Jhon testar e marcar seu segundo gol no jogo.

O Palmeiras permaneceu no ataque e voltou a assustar com Kevin, em finalização de esquerda de fora da área defendida pelo goleiro.

Palmeiras sub-20: Kaique; Denzel (Thiago), Naves, Michel e Ian; Léo, Pedro Lima (Jota) e Jhon Jhon (Luiz Freitas); Allan (Kauan Santos), Kevin (Daniel) e Ruan Ribeiro (Wendell). Técnico: Paulo Victor Gomes.

Paralelamente ao Brasileiro, o time sub-20 do Verdão disputa o Campeonato Paulista da categoria. Na última rodada, a segunda da segunda fase do torneio, a equipe alviverde derrotou o Penapolense por 2 a 0, na Academia de Futebol 2, com gols de Talisca e Jota. Pelo estadual, as Crias voltam a campo na próxima quarta-feira, contra o Monte Azul, às 15h, no estádio Otacília Patrício Arroyo.

