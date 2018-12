Com dois gols de Jesus, City vence Everton e recupera liderança

O Manchester City recuperou a liderança da Premier League ao vencer por 3 a 1 o Everton graças aos dois gols do brasileiro Gabriel Jesus, neste sábado na partida de abertura da 17ª rodada da competição.

Jesus (22, 50 minutos) marcou os dois primeiros gols dos Citizens, aproveitando em ambas as vezes passes certeiros do alemão Leroy Sané.

O Everton chegou a diminuir o prejuízo com Dominic Calvert-Lewin (65), mas Raheem Sterling (69) fechou a conta para o City.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola soma 44 pontos e voltou a ocupar provisoriamente o primeiro lugar do Campeonato Inglês, tomado pelo Liverpool na semana passada.

O Everton, que não vence na Premier League desde 24 de novembro, permanece na 7ª colocação da tabela com 24 pontos, a dez de distância da zona de classificação à próxima Liga dos Campeões.

O City reencontrou o caminho da vitória após a derrota no último sábado para o Chelsea (2-0), a primeira do atual campeão inglês na temporada na Premier League.

Outra grande notícia para os Citizens foi a volta aos campos do meia belga Kevin De Bruyne, que entrou nos minutos finais no lugar do argelino Riyad Mahrez. O belga se lesionou pela segunda vez na temporada em início de novembro.

À espera do resultado do Liverpool, o City não pôde ampliar os cinco pontos de vantagem sobre o Tottenham, terceiro colocado que venceu nos acréscimos o Burnley (17º) por 1 a 0.

Os Spurs pagaram pelo esforço feito na Champions durante a semana, quando se mantiveram na competição ao empatar com o Barcelona, mas seguem na briga pelo título inglês graças ao gol no fim de jogo do dinamarquês Christian Eriksen.

Nas outras partidas disputadas neste sábado, o Newcastle (14º) se distanciou da zona de rebaixamento ao vencer o Huddersfield (18º) por 1 a 0, enquanto o Wolverhampton (7º) somou o terceiro triunfo consecutivo ao superar o Bournemouth (10º) por 2 a 0.

Ainda neste sábado, o dérbi londrino entre Fulham (20º) e West Ham (12º) encerram a rodada do dia.

– Programação e resultados da 17ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

Manchester City – Everton 3 – 1

Huddersfield Town – Newcastle 0 – 1

Crystal Palace – Leicester 1 – 0

Tottenham – Burnley 1 – 0

Watford – Cardiff City 3 – 2

Wolverhampton – AFC Bournemouth 2 – 0

Fulham – West Ham

– Domingo:

(11h30) Brighton and Hove Alb – Chelsea

Southampton – Arsenal

(14h00) Liverpool – Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 44 17 14 2 1 48 10 38

2. Liverpool 42 16 13 3 0 34 6 28

3. Tottenham 36 16 12 0 4 30 16 14

4. Chelsea 34 16 10 4 2 33 13 20

5. Arsenal 34 16 10 4 2 35 20 15

6. Manchester United 26 16 7 5 4 28 26 2

7. Everton 24 17 6 6 5 24 22 2

8. AFC Bournemouth 23 16 7 2 7 25 26 -1

9. Leicester 22 16 6 4 6 21 20 1

10. Wolverhampton 22 16 6 4 6 17 19 -2

11. West Ham 21 16 6 3 7 23 25 -2

12. Watford 21 16 6 3 7 20 23 -3

13. Brighton and Hove Alb 21 16 6 3 7 19 22 -3

14. Cardiff City 14 16 4 2 10 15 30 -15

15. Newcastle 13 16 3 4 9 13 22 -9

16. Crystal Palace 12 16 3 3 10 13 23 -10

17. Burnley 12 16 3 3 10 15 32 -17

18. Huddersfield Town 10 16 2 4 10 10 27 -17

19. Southampton 9 16 1 6 9 13 30 -17

20. Fulham 9 16 2 3 11 16 40 -24

