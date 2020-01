Com dois gols de Insigne, Napoli vence o Perugia e avança na Copa da Itália

Graças aos dois gols de Lorenzo Insigne, o Napoli derrotou por 2 a 0 o Perugia, da segunda divisão italiana, e se classificou às quartas de final da Copa da Itália, nesta terça-feira.

O técnico do Napoli, Genaro Gattuso, aproveitou o duelo contra o modesto adversário para mesclar alguns titulares indiscutíveis (Manolas, Fabián Ruiz e o próprio Insigne) com atletas menos aproveitados na temporada (Ospina, Lozano ou Llorente), numa partida decidida no primeiro tempo com dois gols do capitão napolitano.

O Perugia desperdiçou um pênalti pouco antes do intervalo, defendido pelo goleiro colombiano David Ospina.

Nesta quarta-feira, Lazio, Milan e Juventus também buscarão a classificação à próxima fase da Copa da Itália contra Cremonese (2ª divisão), Cagliari e Udinese, respectivamente.

— Resultados e programação das oitavas de final da Copa da Itália:

– Terça-feira

NAPOLI – Perugia (2ª) 2 – 0

Lazio – Cremonese (2ª)

(15h45) Inter de Milão – Cagliari

– Quarta-feira

(10h00) Fiorentina – Atalanta

(13h00) Milan – SPAL

(15h45) Juventus – Udinese

– Quinta-feira

(16h15) Parma – Roma

Já jogado:

TORINO – Genoa 1 – 1 (5-3 nos pênaltis)

