Com dois gols de Hulk e outro do estreante Godin, Atlético-MG derrota o Patrocinense no Mineirão O alvinegro colocou sua força máxima em campo, manteve a liderança e levou os três pontos para casa

O líder Atlético-MG entrou em campo neste domingo, 6 de fevereiro, às 11h, no Mineirão, contra o Patrocinense, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro e fez o que se esperava dele: venceu. A equipe alvinegra fez 3 a 0 no Patrocinense, com dois gols de Hulk e um dos estreante Diego Godin, que começou muito bem sua história no Atlético.

A equipe atleticana segue firme na liderança da competição, agora com 10 pontos,seguindo invicto e cada vez mais favorito ao tricampeonato estadual. O Galo teve algumas dificuldades no início do jogo, pois o Patrocinense armou uma forte defesa,mas a qualidade atleticana prevaleceu, deixando o torcedor feliz.

O Patrocinense ficou com quatro pontos na tabela, ocupando a oitava posição, mas pode perder posições ao fim da rodada.

A partida marcou a 70ª partida de Hulk pelo clube mineiro. E com os dois gols, chegou aos 39 gols com a camisa atleticana. Outra marca importante foi de Guilherme Arana, que fez seu 100º jogo no Galo.

Próximos jogos

O Galo volta a campo na quarta-feira, 9 de fevereiro, às 21h30, diante da URT, em Patos de Minas. Já o Patrocinense terá pela frente a Caldense, no mesmo dia, só que às 20h30, em casa.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG 3 X 0 PATROCINENSE

Data: 6 de fevereiro de 2022

Horário: 11h(de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral

Assistentes: Pablo Alves Almeida da Costa e Samuel Henrique Soares Silva

Gols: Hulk, aos 49′-1ºT(1-0), Hulk, aos 15′- 2ºT(2-0), godin, aos 34′- 2ºT(3-0)

Cartões amarelos: Júlio César (CAP), Léo Costa (CAP)

Cartões vermelhos:

ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)

Everson; Mariano, Réver (Diego Godín-intervalo) e Nathan Silva e Guilherme Arana; Jair, Allan (Fábio Gomes, aos 17′-2ºT), Zaracho (Ademir-intervalo) e Nacho Fernández; Hulk (Eduardo Sasha, aos 41′-2ºT) e Savarino (Dylan Borrero, aos 25′-2ºT).

PATROCINENSE (Técnico: Gustavo Brandão)

Jacsson, Júlio César, Alisson Brand (Jefferson, aos 14′-2ºT), João Gabriel (Matheus Santos, aos 31′-2ºT) e Samuel Toscas; Michel Elói, Zé Augusto e Magno (Léo Costa, aos 15′-2ºT) ; Wellinton, Reis (Luiz Thiago, aos 22′-2ºT) e Caio Ribeiro (Aslen-intervalo)

