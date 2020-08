Com dois gols de Fellipe Bastos, Vasco estreia com vitória sobre o Sport

Em noite inspirada de Fellipe Bastos, o Vasco estreou no Campeonato Brasileiro com vitória por 2 a 0 sobre o Sport, no estádio de São Januário, pela segunda rodada da competição. O volante marcou os dois gols do jogo, sendo o segundo um golaço de falta. Essa foi a primeira partida do Vasco no Brasileirão, já que o jogo da primeira rodada, contra o Palmeiras, foi adiado por causa da final do Campeonato Paulista.

Já o Sport conhece sua primeira derrota nesta edição do campeonato nacional, após vencer em sua estreia, ao bater o Ceará por 3 a 2, em casa.

O nome do jogo foi Fellipe Bastos. Logo aos oito minutos, Benítez fez a jogada pela esquerda e cruzou. O goleiro Maílson rebateu para a área e Fellipe Bastos pegou a sobra tocando para o fundo do gol. Na sequência, ele quase marcou o segundo em linda cobrança de falta. Soltou uma bomba de muito longe e a bola explodiu na trave.

Pouco depois, aos 31 minutos, Fellipe Bastos teve mais uma oportunidade em cobrança de falta, dessa vez de perto, e ele bateu colocado. A bola ainda tocou na trave e entrou. Um lindo gol do volante cruzmaltino.

Na segunda etapa, o Sport tentou reagir, mas não conseguiu pressionar o adversário. O técnico Daniel Paulista tentou deixar a equipe mais ofensiva com as entradas de Lucas Venuto, Ronaldo Silva e Hernane Brocador, mas nenhuma das entradas surtiu efeito.

Já nos minutos finais, Ronaldo Silva ainda foi expulso por agressão em Bruno Gomes, deixando o time visitante com um a menos e sem condições de diminuir o placar.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco recebe o São Paulo em mais uma partida em São Januário, enquanto o Sport vai ao Estádio Olímpico de Goiânia (GO) para enfrentar o Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 2 x 0 SPORT

VASCO – Fernando Miguel; Yago Pikachu (Cayo Tenório), Ricardo, Leandro Castán e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos (Bruno Gomes) e Benítez (Guilherme Parede); Gabriel Pec (Lucas Santos), Germán Cano e Talles Magno (Marcos Júnior). Técnico: Ramon Menezes.

SPORT – Maílson; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Willian Farias, Betinho (Bruninho) e Jonathan Gomez; Rafael Luiz (Lucas Venuto), Elton (Hernane Brocador) e Marquinhos (Ronaldo Silva). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Fellipe Bastos, aos 8 e aos 31 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Pec (Vasco); Willian Farias, Hernane Brocador e Marquinhos (Sport).

CARTÃO VERMELHO – Ronaldo Silva (Sport).

ÁRBITRO – Rodolpho Toski Marques (PR).

LOCAL – Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

