Com dois gols de Elton, Cuiabá bate o Botafogo-SP e vai ao G4 da Série B

Em situações opostas no Campeonato Brasileiro da Série B, Cuiabá e Botafogo-SP entraram em campo neste sábado, na Arena Pantanal, em partida válida pela 26ª rodada.

Com o resultado de 2 a 0, o Dourado chegou aos 43 pontos pulando para a 4ª colocação. Já o Pantera, com o revés fora de casa, segue em situação complicada ocupando a 19ª colocação com seus 20 pontos.

O jogo

Iniciando melhor o duelo, a equipe do Botafogo-SP não quis saber de ceder espaços ao time do Cuiabá. Com isso, pressionava a saída de bola do rival que, por sua vez, conseguiu ganhar terreno aos poucos, porém assustando pouco o goleiro Darley.

Na sequência, o Dourado conseguiu arriscar sua primeira finalização contra o arqueiro rival, mas que acabou fazendo defesa tranquila. Até meados dos 30 minutos, os donos da casa conseguiram ficar com mais posse de bola, porém quem assustava mais era o time de Ribeirão Preto, dando trabalho ao sistema defensivo dos comandados de Allan Aal.

Já na reta final, Elvis viu bem seu companheiro de time, Felipe Marques, porém o atacante acabou parando no camisa 1, sobrando a bola para o próprio Elvis que não conseguiu aproveitar, sendo essa a melhor chance no duelo, com poucas emoções até os acréscimos dado pelo árbitro.

Na segunda etapa, o técnico Moacir Júnior optou por algumas mudanças no decorrer do jogo. Aumentando seu poder de ataque, o foco foi colocar um atacante para tentar vencer a defesa rival, porém êxito até meados dos 20 minutos.

Até que em uma das substituições, porém agora por parte de Alan Aal, Everton entrou no lugar de Felipe Marques. E em sua primeira chance, o atacante, aproveitando errado do Pantera, mandou uma bomba sem chances para Darley. 1 a 0.

Na tentativa de encontrar seu tento de empate, o comandante do Bota não quis saber de perder tempo e logo recuou para seus suplentes. Porém, as trocas acabaram não surtindo o efeito esperado, fazendo com que o time de Alan Aal conseguisse ampliar a vantagem novamente com Elton, após cruzamento de Yago, dando números finais ao jogo.

