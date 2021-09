Com dois golaços, Athletico-PR vence Peñarol fora de casa na partida de ida da Sula

Em pleno estádio Campeón Del Siglo, em Montevidéu, o Athletico-PR venceu o Peñarol pelo placar de 2 a 1 e larga na frente no confronto de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O triunfo do Furacão começou a ser construído logo no início da partida com um golaço de bicicleta de Terans. Mas Álvaro Martínez conseguiu igualar o placar ainda no primeiro tempo. O gol da vitória do time paranaense saiu no segundo tempo com Pedro Rocha. Agora, o Athletico-PR joga pelo empate na volta para garantir vaga na final. O Peñarol precisa ganhar de dois gols ou mais para ir à final.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

O jogo

GOLAÇO COM LEI DO EX NO COMEÇO DA PARTIDA

A partida entre Peñarol e Athletico-PR mal tinha começado e o Terans (Lei do Ex) conseguiu abrir o placar. Após cruzamento de Nikão, Bissoli desviou de cabeça, Terans acertou uma bicicleta linda e marcou um golaço relâmpago para inaugurar o marcador: 1 a 0, com 1 minuto de jogo.

PEÑAROL TENTA RESPONDER, MAS QUEM QUASE FEZ FOI O ATHLETICO-PR

Após o baque do gol logo no início da partida, o Peñarol, aos 5 minutos, conseguiu se organizar e tentou responder, mas o chute de Canobbio foi defendido pelo goleiro Santos, do Furacão, sem maiores dificuldades.

Mas se o chute da equipe uruguaia foi sem muito perigo, a oportunidade do Furacão minutos depois quase se transformou no segundo gol. David Terans recebeu o passe e finalizou, a bola passou pelo goleiro Dawson, só que Carlos Rodriguez estava esperto e conseguiu salvar.

URUGUAIOS MELHORAM NA PARTIDA, CRIAM CHANCES E EMPATAM O JOGO

O susto do quase segundo gol fez o Peñarol acordar e crescer na partida. O time uruguaio conseguiu criar boas oportunidades, mas o goleiro Santos e a zaga do Furacão conseguiram evitar que os Carboneros empatassem até os 20 minutos da etapa inicial.

Mas foi só mesmo até os 20. Aos 21, Facundo Torres cruza a bola na área, a defesa do Athletico-PR não foi competente o suficiente para cortar. Álvaro Martínez aproveitou e conseguiu esticar a perna para finalizar para dentro do gol: 1 a 1.

PEÑAROL PRESSIONA E PERDE VÁRIAS CHANCES

Após o gol de empate, o Peñarol fez uma pressão gigantesca e conseguiu criar inúmeras chances para empatar, mas o goleiro Santos e os zagueiros do Athletico-PR fizeram de tudo e mais um pouco para evitar que os Carboneros fossem para o intervalo em vantagem.

SEGUNDO TEMPO

PEÑAROL VOLTA PRESSIONANDO

Os Carboneros voltaram do intervalo pressionando e tiveram mais algumas chances para virar o jogo, mas Santos e a defesa do Athletico-PR seguraram firme a pressão e evitaram que Carlos Rodriguez, Álvaro Martinez e Canobbio marcassem o segundo gol do Peñarol.

NO CONTRA-ATAQUE, FURACÃO MARCA O SEGUNDO GOL E GANHA PARTIDA

Após segurar a pressão, o Athletico-PR foi melhorando com o passar do tempo, passou a pressionar o time do Carbonero e foi ganhando terreno até conseguir achar o segundo gol.

Nikão bate falta em direção a área, a defesa do Peñarol afastou parcialmente o perigo. Pedro Rocha aproveitou o rebote e soltou uma bomba da entrada da área para marcar um golaço e fazer o Athletico-PR passar à frente outra vez: 2 a 1.







O final do jogo foi bem franco e com os dois times criando oportunidades de gol. Das chances criadas, a mais clara foi do Peñarol nos acréscimos. Após belo arremate de Álvaro Martinez, Santos fez um milagre e garantiu o triunfo do Furacão.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também