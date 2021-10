Com dois de Navarro, Botafogo derrota Brusque na Série B

O Botafogo assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro após derrotar o Brusque por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (20) no estádio Nilton Santos, pela 31ª rodada da competição.

QUE NOITE! Com show em campo e na arquibancada, Fogão vence o Brusque por 3 a 0. Navarro (2) e Marco Antônio marcaram para o Alvinegro. É O GLORIOOOOOSO! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/1k3kkqOoS8 — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 21, 2021

Com os três pontos obtidos em casa, o Alvinegro chegou aos 55 pontos, dois a menos do que o líder Coritiba. Já o Quadricolor é o 14º, com 35 pontos após a derrota.

Os gols da vitória do Alvinegro saíram dos pés do atacante Rafael Navarro (dois) e do meio-campista Marco Antônio.

O Brusque volta a entrar em campo no próximo domingo (24), contra o Vila Nova. Dois dias depois o Botafogo visita o Goiás no estádio da Serrinha.

