Com dois de Lewandowski, Bayern goleia Mainz e retoma liderança do Alemão

O Bayern de Munique retomou a liderança do Campeonato Alemão ao vencer de virada o Mainz por 5 a 2, neste domingo, pela 14ª rodada da competição.

Jogando em casa, o time de Munique foi surpreendido quando o atual vice-lanterna da Bundesliga abriu o placar do Allianz Arena no primeiro tempo, através de Jonathan Burkhardt (31 minutos) e ampliando em seguida antes do fim do primeiro tempo com Alexander Hack (43).

No retorno do intervalo, o Bayern despertou para a partida e virou graças aos gols de Joshua Kimmich (50), Leroy Sané (56), Niklas Süle (70) e Robert Lewandowski, que balançou as redes adversárias duas vezes (75, em cobrança de pênalti, e 83).

Com este resultado, o atual campeão alemão retomou a liderança da classificação, que foi ocupada provisoriamente pelo RB Leipzig, que no sábado derrotou o Sttutgart por 1 a 0.

O Bayern continua, portanto, com dois pontos a mais que o Leipzig (2º), ao mesmo tempo que amplia para cinco pontos sua margem sobre o terceiro colocado, o Bayer Leverkusen, que no sábado perdeu por 2 a 1 para o Eintracht Frankfurt (8º).

Na outra partida deste domingo, o Borussia Dortmund venceu o Wolfsburg por 2 a 0, com gols do suíço Manuel Akanji (66) e do inglês Jadon Sancho (90 + 1).

Na classificação, o Borussia Dortmund sobe para a quarta posição, enquanto o Wolfsburg caiu para a sexta.

—

Programação e resultados da 14ª rodada do Campeonato Alemão

– Sábado:

Arminia Bielefeld – B. Moenchengladbach0 – 1

Werder Bremen – 1. FC Union Berlin 0 – 2

Hoffenheim – Freiburg 1 – 3

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen2 – 1

Colônia – Augsburg 0 – 1

Hertha Berlim – Schalke 04 3 – 0

Stuttgart – RB Leipzig 0 – 1

– Domingo:

Borussia Dortmund – Wolfsburg 2 – 0

Bayern de Munique – Mainz 5 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 33 14 10 3 1 44 21 23

2. RB Leipzig 31 14 9 4 1 25 9 16

3. Bayer Leverkusen 28 14 8 4 2 29 14 15

4. Borussia Dortmund 25 14 8 1 5 28 18 10

5. 1. FC Union Berlin 24 14 6 6 2 29 18 11

6. Wolfsburg 24 14 6 6 2 20 15 5

7. B. Moenchengladbach 21 14 5 6 3 25 22 3

8. Eintracht Frankfurt 20 14 4 8 2 23 23 0

9. Freiburg 20 14 5 5 4 23 24 -1

10. Augsburg 19 14 5 4 5 16 19 -3

11. Stuttgart 18 14 4 6 4 26 21 5

12. Hertha Berlim 16 14 4 4 6 23 24 -1

13. Hoffenheim 15 14 4 3 7 22 26 -4

14. Werder Bremen 14 14 3 5 6 16 23 -7

15. Colônia 11 14 2 5 7 13 22 -9

16. Arminia Bielefeld 10 14 3 1 10 9 24 -15

17. Mainz 6 14 1 3 10 14 31 -17

18. Schalke 04 4 14 0 4 10 8 39 -31

bur-cpb/dr/gh/lca

Veja também