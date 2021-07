Com dois de Kane, Inglaterra passeia contra Ucrânia e avança à semi da Eurocopa

A Inglaterra, considerada uma das favoritas para o inédito título da Eurocopa, confirmou a condição e avançou neste sábado à semifinal do torneio ao golear a Ucrânia por 4 a 0, no estádio Olímpico, em Roma, na Itália. A seleção inglesa mantém, assim, a invencibilidade e impressiona também por ainda não ter levado um gol sequer durante esta edição.

Em um jogo com pouca desenvoltura e tecnicamente fraco no primeiro tempo, sobressaiu o pragmatismo inglês na etapa final para definir a partida ante à surpresa ucraniana, com destaque para Harry Kane, autor de dois gols na vitória que deu a classificação.

O atacante, logo aos três minutos, marcou o primeiro em finalização cara a cara com o goleiro, após receber lindo passe de Sterling.

A euforia com o gol logo se arrefeceu por causa da forte marcação de ambos os lados, mas com maior posse de bola por parte dos ingleses. A Ucrânia não teria incomodado em nada a Inglaterra no primeiro tempo, não fosse um chute do atacante Yaremchuk, aos 15 minutos, espalmado por Pickford.

A Inglaterra era melhor na partida, mas também não chegava com muito perigo. Os primeiros 45 minutos passaram devagar, mas o restante compensaria. Em outro gol fulminante dos ingleses, o marcador foi ampliado, no primeiro minuto do segundo tempo, em uma cobrança de falta que contou com o desvio do zagueiro Maguire.

Três minutos depois, Sterling achou Shawn pela esquerda com um passe de letra. Em condições favoráveis para o cruzamento, o lateral acertou na medida e Harry Kane apenas teve o trabalho de fazer um simples cabeceio para fazer o terceiro da Inglaterra e o seu segundo no jogo.

Aos 16 minutos, Kane, o grande destaque da partida, quase fez o seu terceiro em um belo chute defendido por Bushchan. Um minuto depois, o volante Jordan Henderson fechou a conta e a goleada na capital italiana com um gol de cabeça em cobrança de escanteio.

Com quatro gols de vantagem no placar, a Inglaterra passou a tocar a bola com tranquilidade sob gritos de “Olé!” por parte da torcida presente no estádio Olímpico de Roma. A Ucrânia só acompanhava, mas já sem esperanças e sem qualquer reação.

Com uma contundente vitória contra a Alemanha, nas oitavas de final, e agora com uma goleada nas quartas em cima da Ucrânia, a Inglaterra enfrentará a Dinamarca, de volta para casa, no estádio de Wembley, em Londres, na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília). O confronto vale vaga para a final da Eurocopa, situação que o país nunca vivenciou na competição disputada desde 1960.

Veja também