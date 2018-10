Com dois de Jadson, Fluminense goleia Paraná e sobe para 8º lugar no Brasileirão

O Fluminense encontrou o adversário ideal para se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Batido pelo Grêmio em seu compromisso anterior, o time carioca não encontrou qualquer resistência nesta segunda-feira para golear o lanterna Paraná por 4 a 0, no duelo válido pela 28ª rodada, ascendendo na tabela.

Ainda que distante nove pontos do G6, a zona de classificação à Copa Libertadores, o Fluminense ganhou três posições e agora é o oitavo colocado, com 37. Já o Paraná, que não vence desde a 14ª rodada, é o último colocado com 17 pontos, a 13 do primeiro clube fora da degola – nesse caso, a vantagem do time carioca é de sete pontos.

Com apenas 26 gols marcados nos 27 compromissos anteriores, o Fluminense aproveitou a fragilidade do Paraná para marcar quatro vezes, sendo duas vezes com o volante Jadson. E pôde aproveitar o segundo tempo para dar uma chance a Marquinhos Calazans, que não entrava em campo há mais de um ano.

O Fluminense voltará a atuar pelo Brasileirão no sábado, quando fará clássico com o Flamengo no Maracanã. No mesmo dia, o Paraná vai visitar o Bahia no estádio de Pituaçu.

O JOGO – A primeira ação ofensiva do jogo causou uma expectativa enganosa sobre o que seria a partida. Logo no minuto inicial, Ayrton Lucas perdeu bola na intermediária e o Paraná atacou com perigo. Só que ficou nisso, com o time visitante pouco aparecendo no ataque na primeira etapa no Maracanã.

Só que o Fluminense não fazia muito melhor. Marcos Júnior tentava realizar a função de Sornoza, convocado para a seleção do Equador, na organização das jogadas. Mas o time era pouco criativo e quase não ameaçava o retrancado adversário, mesmo permanecendo no campo de ataque e tendo o controle da posse de bola.

Mas bastou uma boa jogada e uma finalização precisa para o Fluminense abrir o placar. Aos 34 minutos, Marcos Júnior aproveitou corte de René e deu ótimo passe para Jadson, que bateu de chapa, colocando o time carioca em vantagem.

O segundo gol do Fluminense saiu logo depois. Aos 40, Everaldo passou para Richard, que chutou de fora da área. A bola desviou em René Santos e impediu a defesa do goleiro Richard. Esse foi o segundo gol do volante nos últimos dois jogos do time carioca.

E com total domínio da partida, o time quase marcou mais duas vezes antes do intervalo, em jogadas aéreas concluídas por Luciano e Digão, que deram muito trabalho ao goleiro do Paraná. Mas não demoraria a sair o terceiro gol do Fluminense. Aos dois minutos, Everaldo cruzou rasteiro para Jadson, que finalizou. A bola bateu na trave antes de entrar.

Estava tão fácil que o Fluminense tirou o pé. O técnico Marcelo Oliveira aproveitou o triunfo garantido para sacar o zagueiro Ibañez, pendurado com dois cartões amarelos, e promover a entrada de Paulo Ricardo, que fez a sua estreia pelo time.

E o treinador também deu ritmo a outros dois jogadores. Sem atuar desde agosto de 2017, por causa de duas cirurgias, Calazans entrou na etapa final. E também colocou em campo Danielzinho, que voltou ao Fluminense em agosto, mas só havia entrado em campo uma vez.

Assim, mesmo atuando em ritmo de treino, o time carioca marcou o seu quarto gol. Aos 39 minutos, Luciano recebeu na área, dominou a bola com coxa e girou batendo, para fechar a fácil goleada do Fluminense.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 4 x 0 PARANÁ

FLUMINENSE – Júlio César; Ibañez (Paulo Ricardo), Gum e Digão; Léo, Jadson, Richard e Ayrton Lucas; Marcos Junior (Danielzinho), Everaldo (Marquinhos Calazans) e Luciano. Técnico: Marcelo Oliveira

PARANÁ – Richard; Leandro Vilela, Jesiel, René e Mansur; Torito González (Jhony), Alex Santana, Deivid (Andrey), Juninho (Caio Henrique) e Silvinho; Ortigoza. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Jadson, aos 34, Richard, aos 40 minutos do primeiro tempo. Jadson, aos dois, e Luciano, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS – Mansur, Jhony e Léo.

RENDA – R$ 128.405,00.

PÚBLICO 6.223 pagantes (6.715 presentes).

LOCAL – Maracanã, no Rio (RJ).