Com dois de Guardado, México derrota o Canadá e vence a segunda na Copa Ouro

A seleção do México confirmou o seu favoritismo e está perto da classificação às quartas de final da Copa Ouro, competição que reúne os países das Américas do Norte e Central e do Caribe. Na noite de quarta-feira, na cidade de Denver, nos Estados Unidos, os mexicanos derrotaram o Canadá por 3 a 1 e assumiram a liderança isolada do Grupo A.

Com seis pontos em duas rodadas, o México tem três a mais que o próprio Canadá e Martinica, que também na quarta-feira, no primeiro jogo da rodada dupla no Broncos Stadium, derrotou Cuba por 3 a 0 – gols de

Joris Marveaux, Stephane Abaul e Kevin Fortune, todos no segundo tempo. Os cubanos estão na lanterna sem pontuar até agora.

Na terceira e última rodada, marcada para este domingo no Bank of America Stadium, na cidade de Charlotte, nos Estados Unidos, o México joga por um empate contra Martinica, às 21h30 (de Brasília), para obter a classificação. Mas ela pode vir antes, no jogo das 19 horas, se o Canadá não derrotar Cuba.

Maior campeão da história do torneio, com sete títulos conquistados, a seleção mexicana abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Jiménez aproveitou bobeira da zaga após cruzamento e finalizou. O goleiro espalmou e, no rebote, Alvarado tocou para anotar o primeiro gol.

Logo na volta para a etapa final, Guardado ampliou o marcador com um lindo chute de fora da área, no ângulo esquerdo. A tranquilidade, porém, fez mal ao México, já que o Canadá conseguiu descontar. David aproveitou vacilo da zaga, roubou a bola no ataque e, na saída do goleiro Ochoa, rolou para Cavallini balançar as redes.

Sem dar mais chance ao azar, o México viu Guardado assumir a responsabilidade. O capitão recebeu de Antuna, limpou a marcação e bateu de direita para dar números finais ao placar.