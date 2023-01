Com dois de Eduardo Sasha, Atlético-MG derrota Villa Nova-MG em jogo-treino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/01/2023 - 21:05 Compartilhe

Em jogo-treino de preparação para a disputa do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG derrotou o Villa Nova-MG por 4 a 1, neste sábado, na Cidade do Galo. A atividade foi dividida em quatro tempos de 35 minutos. Sasha (duas vezes), Hulk e Pavon fizeram os gols do time de Eduardo Coudet.





A equipe que atuou nas duas primeiras partes do jogo-treino foi composta por Everson; Léo Simoni, Bruno Fuchs, Jemerson e Rubens; Allan, Edenilson, Pedrinho e Ademir; Hulk e Vargas.

No primeiro tempo, o Atlético acertou o travessão em três oportunidades, com Edenilson chutando de fora da área, Hulk em cobrança de falta e Pedrinho aproveitando cruzamento que veio da direita. O primeiro gol atleticano saiu aos 15 minutos do segundo tempo, quando Hulk tabelou com Edenilson e bateu forte da entrada da área para acertar o canto direito do gol adversário. A equipe de Nova Lima empatou dois minutos depois, com o atacante Thomasel, de cabeça, em cobrança de escanteio.

Para os dois últimos tempos, o técnico Eduardo Coudet mandou a campo a seguinte formação: Matheus Mendes (substituído por Gabriel Delfim no quarto tempo), Paulo Henrique, Nathan Silva, Réver e Dodô; Otávio, Calebe, Igor Gomes e Hyoran; Sasha e Pavon. O treinador não contou com Paulinho, com uma infecção intestinal.





Nas duas últimas partes da atividade, Pavon, de pé esquerdo, ampliou para o Atlético. Já no fim do jogo-treino despontou a estrela de Eduardo Sasha. O atacante fez um golaço por cobertura e fechou o placar com uma cabeçada, após cruzamento de Hyoran.

O Atlético-MG tem estreia marcada no Campeonato Mineiro no sábado, às 16h30, diante da Caldense, na Arena Independência. No entanto, o STJD suspendeu o torneio após o Betim entrar com uma Medida Inominada em caráter de urgência alegando fraude do Ipatinga no Módulo II do estadual.

