Com dois de De la Cruz, Uruguai faz 3 a 1 no Chile na estreia pelas Eliminatórias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2023 - 22:19 Compartilhe

Depois de cair ainda na primeira fase da Copa do Catar no ano passado, o Uruguai começou a trajetória nas Eliminatórias Sul-Americanas com vitória. Na noite desta sexta-feira, a seleção uruguaia recebeu e venceu o Chile, pelo placar de 3 a 1, no Estádio Centenário, em Montevidéu. De la Cruz, com dois gols, e Valverde marcaram para os mandantes, enquanto Vidal descontou.

Com esta estreia positiva, o Uruguai se iguala a Argentina e Colômbia, que também venceram e somam três pontos. Já o Chile, sem pontuar, está na parte debaixo da tabela, em nono.

O primeiro tempo começou bastante equilibrado, mas com o passar dos minutos, o Uruguai passou a dominar a partida e depois de algumas tentativas, abriu o placar aos 37. Depois de bela trama pela esquerda, Pellistri recebeu dentro da área e só ajeitou para De la Cruz chegar batendo de primeira para o fundo das redes.

Nos acréscimos, aos 46, foi a vez de Valverde deixar a sua marca e ampliar para o Uruguai. O camisa 15 arriscou um chute rasteiro de fora da área e superou o goleiro Cortés que até se esticou, mas não conseguiu fazer a defesa. Enquanto isso, o Chile seguiu tentando, mas o duelo foi para o intervalo com a vitória dos donos da casa por 2 a 0.

No segundo tempo, o duelo seguiu movimentado e aos 25 minutos, De la Cruz marcou seu segundo gol e deixou o Uruguai em uma situação ainda mais confortável. O camisa 7 recebeu livre dentro da área e não desperdiçou. Mas, minutos depois, aos 28, Vidal conseguiu descontar para o Chile, também em um chute forte. Nos minutos finais, o duelo seguiu equilibrado, mas a seleção da casa venceu por 3 a 1.

Agora, ainda dentro desta Data Fifa, as duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira para a disputa da segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Às 18h (horário de Brasília), o Uruguai visita o Equador, no estádio Casa Blanca, em Quito. Mais tarde, às 22h30, o Chile recebe a Colômbia, no estádio Monumental, em Santiago.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias