Com dois de Bruno Henrique, Flamengo vence Barcelona de Guayaquil pela Libertadores

Com dois gols do atacante Bruno Henrique, o Flamengo venceu por 2 a 0 o equatoriano Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira, no primeiro jogo entre as equipes pela semifinal da Copa Libertadores.

Na partida disputada Maracanã, que foi autorizado a receber metade de sua capacidade de público, o Rubro-Negro abriu o placar quando Gabigol subiu pelo lado direito e cruzou na área equatoriana, onde Bruno Henrique subiu para marcar de cabeça, no minuto 22.

Ainda na primeira etapa, os donos da casa ampliaram diante dos cerca de 35 mil torcedores presentes, após contra-ataque rápido puxado por Everton Ribeiro, que tocou para Gabigol, que passou para Vitinho cruzar na área e Bruno Henrique finalizar novamente (38).

Antes do intervalo, o Barcelona ficou com menos um jogador em campo após a expulsão do volante Molina por falta dura em Bruno Henrique (45 + 2)

raa/gfe/lca

Veja também