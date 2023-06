Com dois de Bruno Fernandes, Portugal vence Bósnia por 3 a 0 nas Eliminatórias da Euro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/06/2023 - 19:55 Compartilhe

Portugal se manteve com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 ao vencer a Bósnia e Herzegovina por 3 a 0 neste sábado, em Lisboa, com dois gols do meia Bruno Fernandes.

Na as rodadas de março, os portugueses golearam Liechtenstein por 4 a 0 e Luxemburgo por 6 a 0, o que deixa a equipe na liderança isolada do Grupo J com 9 pontos, contra 7 da Eslováquia, que também neste sábado derrotou a Islândia por 2 a 1. A Bósnia, com 3 pontos, é a quarta colocada.

Jogando no Estádio da Luz, casa do Benfica, Portugal abriu o placar aos 44 minutos de jogo com gol de Bernardo Silva e foi para o intervalo em vantagem.

No segundo tempo, Bruno Fernandes marcou de cabeça (77′) para fazer 2 a 0 e, nos acréscimos, aproveitou um rebote para fechar o placar (90’+3).

“Foi um jogo difícil, porque a Bósnia tem um sistema claro e uma defesa muito sólida. Tivemos uma atitude coletiva espetacular”, comemorou o técnico da seleção portuguesa, o espanhol Roberto Martínez.

Na quarta rodada, na próxima terça-feira, Portugal vai visitar a Islândia em Reykjavik. Lá, Cristiano Ronaldo pode chegar a 200 jogos pela seleção portuguesa.

dr/mcd/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias