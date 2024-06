Com dois a menos, Mirassol vence Goiás, segue 100% em casa e entra no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2024 - 21:28 Para compartilhar:

Mesmo com dois jogadores a menos, o Mirassol venceu o Goiás por 1 a 0 na noite desta terça-feira pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo com o VAR bastante utilizado e uma expulsão inusitada, o time paulista fez valer o mando de campo no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), com gol de Dellatorre.

O Mirassol chegou à quinta vitória seguida em casa, mantendo-se com 100% de aproveitamento. Com 17 pontos, entrou no G-4, agora em terceiro lugar, atrás de América-MG, com 18, e do próprio Goiás, com 17. O time goiano tinha a possibilidade de retomar a ponta, mas não conseguiu.

O primeiro tempo foi agitado desde o primeiro minuto quando Dellatorre se atrapalhou dentro da área, perdendo grande chance. Gabriel também tentou de cabeça, mas Tadeu conseguiu dar um tapa. O goleiro precisou trabalhar novamente para defender chute de fora da área de Negueba.

Aos 29, o Mirassol ficou com um a menos após Fernandinho, que já tinha amarelo por reclamação, fazer falta por trás. Aos 44, o árbitro até expulsou David Braz, do Goiás, mas foi chamado pelo VAR e só deu amarelo por falta perto da área.

Na cobrança, Danielzinho achou Delatorre, que disputou e ajeitou para João Victor fazer o gol do Mirassol. Entretanto, o VAR pegou impedimento no lance e manteve o placar zerado.

No começo do segundo tempo, o Goiás enfim levou perigo real ao gol em chute de longe de Yan Souto, que passou muito perto. Entretanto, quem marcou, mesmo com um a menos, foi o Mirassol. Aos 22 minutos, Neto Moura lançou João Victor na direita, que ajeitou de cabeça para o meio, encontrando Dellatorre para completar.

Assim que o gol aconteceu, o assistente marcou impedimento e Dellatorre reclamou muito, resultando em sua expulsão. O curioso é que o VAR analisou o lance e confirmou o gol, mas o árbitro não voltou atrás da expulsão por conta dos xingamentos do jogador ao assistente.

Mesmo com dois jogadores a mais, o Goiás encontrou muita dificuldade de furar a defesa. Wellington arriscou de longe, colocado, mas para fora. O time goiano esboçou uma pressão nos últimos minutos, mas o Mirassol confirmou a vitória.

Os dois times voltam a campo já no próximo domingo, às 18h30. O Goiás recebe o Coritiba no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), onde está 100%, enquanto o Mirassol visita o Sport na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), em novo confronto direto pelo G-4.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 GOIÁS

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon (Alex Silva), João Victor, Luiz Otávio e Warley (Artur); Neto Moura (Lucas Gazal), Danielzinho e Gabriel (Wanderson); Negueba (Chico Kim), Dellatorre e Fernandinho. Técnico: Mozart Santos.

GOIÁS – Tadeu; Yan Souto, David Braz (Wellington) e Edson (Ian Luccas); Diego, Marcão Silva, Juninho (Breno Herculano), Rafael Gava (Ángelo Rodríguez) e Luiz Henrique (Cristiano); Welliton e Paulo Baya. Técnico: Márcio Zanardi.

GOL – Dellatorre, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fernandinho e Mozart Santos (Mirassol). David Braz (Goiás).

CARTÕES VERMELHOS – Fernandinho e Dellatorre (Mirassol).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA – R$ 49.150,00.

PÚBLICO – 2.528 torcedores.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).