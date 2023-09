Com dois a menos, ABC empata com o Sampaio Corrêa em casa na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 19:40 Compartilhe

ABC e Sampaio Corrêa empataram por 1 a 1, neste sábado, no Frasqueirão, em partida válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os visitantes saíram na frente do marcador com Robinho, mas cederam a igualdade nos minutos finais após gol de Matheus Anjos. Wallace e Alex Silva foram expulsos, deixando o time potiguar com apenas nove jogadores em campo no final do jogo.

O resultado não ajudou em nada o ABC, que lutou até o fim, mas se manteve na lanterna da competição, com 16 pontos. Para deixar o último lugar, o time de Allan Aal terá que tirar quatro pontos de desvantagem para o Londrina. A distância para o Avaí, primeiro fora da zona do rebaixamento, é de 11 pontos.

Já o Sampaio Corrêa perdeu a oportunidade de ultrapassar o Avaí na tabela e deixar a zona da degola. Com o resultado, o clube chegou aos 27 pontos e vai terminar a rodada na 17ª posição.

Em campo, o Sampaio Corrêa foi melhor. Sólido no primeiro tempo, o visitante conseguiu abrir o placar aos cinco minutos, após uma bomba do meio da rua de Robinho. Os maranhenses neutralizaram as tentativas ofensivas do ABC, que tentou criar volume ofensivo, mas parou no forte bloqueio da defesa adversária, importante para sustentar a vitória até o intervalo.

No segundo tempo, o jogo ganhou em nervosismo e os dois times tiveram muitas dificuldades para chegar na meta do adversário. Com pouca participação na partida, o goleiro Thiago Braga quase comete um erro aos 26 minutos, quando perdeu o tempo de uma bola aparentemente tranquila e precisou jogar para escanteio.

Quando tudo parecia tranquilo para o Sampaio Corrêa, o ABC empatou. Matheus Anjos aproveitou jogada bem trabalhada e recebeu livre na grande área. Ele teve habilidade para colocar no canto de Thiago Braga e dar números finais ao jogo, que ainda contou com as expulsão de Wallace e Alex Silva por parte do ABC nos minutos finais.

Na última posição, o ABC tem mais um jogo direto contra a zona do rebaixamento. Entra em campo na quinta-feira (7), para enfrentar o Tombense, às 18h30, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). O Sampaio Corrêa visita a Ponte Preta, no sábado (9), às 17h, no estádio Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA:

ABC 1 X 1 SAMPAIO CORRÊA

ABC – Michael; Alex Silva, Geovane Henrique e Fabrício; Romário (Gedeílson), Wellington Reis (Wallace), Nathan (Ramon) e Matheus Anjos; Thonny Anderson, Paulo Sérgio (Maycon Douglas) e Evandro (Fábio Lima). Técnico: Allan Aal.

SAMPAIO CORRÊA – Thiago Braga; Mateus Pivô (Eloir), Gustavo Henrique, Rafael Jansen e Pará (Alyson); Neto Paraíba, Mikael e Robinho; Claudinho (Thiaguinho), Ytalo (Getterson) e Pimentinha (Maurício). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS – Robinho, aos 5 minutos do primeiro tempo, e Matheus Anjos, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alex Silva, Ramon, Paulo Sérgio e Maycon Douglas (ABC); Alyson, Claudinho e Ytalo (Sampaio Corrêa).

CARTÕES VERMELHOS – Alex Silva e Wallace (ABC).

ÁRBITRO – Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).





