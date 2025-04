Com dois a mais, Criciúma derrota Athletic e vence a primeira na Série B

A primeira vitória do Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro veio com requintes de crueldade. Com amplo domínio e aproveitando-se da vantagem numérica em campo de dois jogadores, o time carvoeiro superou o Athletic por 4 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Heriberto Hulse, em duelo válido pela terceira rodada da competição.

O resultado garantiu os primeiros três pontos para o Criciúma, que respirou na tabela após duas derrotas seguidas. Já o Athletic segue em situação delicada: sem pontuar, amargou a terceira derrota consecutiva e permanece na zona de rebaixamento.

O Criciúma não demorou para mostrar sua força diante do Athletic. Logo aos quatro minutos, após chute forte de Luciano Castán que obrigou o goleiro Adriel a fazer boa defesa, Diego Gonçalves pegou o rebote e cruzou na segunda trave. Bem posicionado, Juninho apareceu de cabeça para abrir o placar no Heriberto Hulse.

A situação do time mineiro se complicou ainda mais aos 20. Em um contra-ataque puxado por Gabriel Gonçalves, o goleiro Adriel saiu da área e cometeu falta no adversário. Após checagem do VAR, foi expulso. Com isso, o técnico Roger Silva precisou sacar o volante Sandry para a entrada do goleiro Jefferson Luis.

Com um jogador a mais, o Criciúma controlou o jogo e ampliou a vantagem nos acréscimos. Aos 45, Marcelo Hermes cruzou rasteiro da esquerda e encontrou Diego Gonçalves dentro da área. O atacante apareceu bem e empurrou para o fundo das redes. Dois minutos depois, aos 47, Diego voltou a brilhar: após briga de Popó pela bola, o camisa 11 pegou o rebote na entrada da área e bateu colocado, marcando o terceiro e fechando um primeiro tempo de ampla superioridade do time carvoeiro.

O segundo tempo começou de forma ainda mais complicada para o Athletic, que perdeu Wesley Gasolina, expulso aos 12. Com dois jogadores a mais em campo, o Criciúma assumiu o controle total da partida e administrou o resultado com autoridade.

Mesmo com várias chances desperdiçadas – especialmente com Sassá e Diego Gonçalves- o time catarinense só marcou mais um. Aos 41, Marcelo Hermes fez boa jogada pela esquerda e cruzou. Juninho fez o corta-luz e Jhonata Robert mandou para o gol.

Na próxima rodada, o Athletic enfrenta a Chapecoense no domingo, às 18h, na Arena Condá, em Chapecó. Na segunda-feira, às 19h, o Criciúma visita o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 4 X 0 ATHLETIC

CRICIÚMA – Kauã Moroso; Léo Alaba, Rodrigo, Luciano Castán (Marcelo Benevenuto) e Marcelo Hermes; Matheus Trindade, Juninho e Morelli (Luiz Henrique); Diego Gonçalves (Samuel Otusanya), Popó (Sassá) e Gabriel Novaes (Jhonata Robert). Técnico: Zé Ricardo.

ATHLETIC – Adriel; Wesley Gasolina, Marcelo Ajul (Sidimar), Edson Miranda e Rodrigo Gelado; Diego Fumaça, Sandry (Jefferson Luis) e Amorim (Fernando Martínez); Max (Douglas Pele), Lincoln (Gabriel Ferreira) e Welinton Torrão. Técnico: Roger Silva.

GOLS – Juninho, aos quatro, Diego Gonçalves, aos 45 e aos 47 minutos do primeiro tempo. Jhonata Robert, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Edson Miranda, Wesley Gasolina e Roger Silva (Athletic).

CARTÕES VERMELHOS – Adriel e Wesley Gasolina (Athletic).

ÁRBITRO – Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA – R$ 147.140,00.

PÚBLICO – 8.043 torcedores.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).