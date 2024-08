Com dois a mais, Amazonas vence o Ituano e se afasta da zona de rebaixamento na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2024 - 23:56 Para compartilhar:

Lutando contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas venceu confronto direto contra o Ituano, por 1 a 0, neste sábado, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Luan Silva marcou na etapa final o único gol do jogo, cujo placar foi influenciado pelas expulsões do lateral Guilherme Lazaroni, no fim do primeiro tempo, e do atacante Vinícius Paiva, no meio do segundo.

O resultado manteve a boa fase dos donos da casa, que chegaram à quarta partida sem perder – antes, 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, 0 a 0 com o América-MG e 1 a 1 com o Guarani. Já os visitantes completaram cinco jogos sem vencer – antes, derrotas por 2 a 0 contra o Santos e por 1 a 0 contra o CRB e 0 a 0 com América-MG e Vila Nova. Com mais três pontos, os mandantes chegaram a 24, aparecendo na 12.ª colocação, enquanto os derrotados estão em penúltimo, com 13, dentro da zona de rebaixamento.

A faixa de queda à Série C ainda tem Chapecoense e Brusque, com 19, e Guarani, com 11. Ponte Preta, Coritiba e Paysandu, com 23, e Botafogo-SP, com 22, são os primeiros fora. O grupo de acesso tem Santos, com 34, Novorizontino e América-MG, com 30, e Sport, com 29 – Mirassol, quinto, e Vila Nova, sexto, também somam 29, mas levam a pior no saldo de gols: 6 contra 4 contra 1.

O jogo começou devagar, tanto que a primeira boa chegada saiu apenas aos 11 minutos, com os donos da casa levando perigo em cabeçada de Barros após cobrança de falta de Diego Torres.

Pouco depois, aos 20, os mandantes assustaram com Sassá, batendo cruzado, de dentro da área, após receber de Matheus Serafim. Um minuto depois, Alvariño subiu mais do que todo mundo após cruzamento de escanteio pela direita, fez o desvio de cabeça e mandou a bola por cima do travessão.

O principal lance da etapa inicial, porém, não foi uma jogada ofensiva. Aos 39, Guilherme Lazaroni cometeu infração sobre Matheus Serafim. Inicialmente, a arbitragem tinha indicado pênalti, mas análise do VAR apontou que a falta foi fora da área. O cartão vermelho para o lateral-esquerdo rubro-negro foi mantido.

Na cobrança, Renan Castro carimbou a trave. Alvariño ficou com o rebote e parou em Jefferson Paulino. Em nova sobra, Erick Varão também finalizou para defesa do goleiro visitante. Nos acréscimos, depois dos 50, Diego Torres e Sassá quase marcaram para os donos da casa em finalizações que foram para fora.

Mesmo com um a mais, o Amazonas teve dificuldades para criar no segundo tempo. Tanto foi assim que o primeiro lance de perigo saiu aos 11 minutos, em batida desviada após finalização de Alvariño depois de sobra dentro da área.

O gol da vitória aconteceu pouco depois, aos 18, com Luan Silva, que tinha entrado no lugar de Rafael Tavares cinco minutos antes. Sassá foi acionado na entrada da área e tocou para o atacante, que limpou, finalizou e contou com desvio no meio do caminho para marcar.

Aos 22, Sassá fez mais uma jogada de pivô. Dessa vez, Diego Torres soltou a finalização e mandou para fora. Aos 26, a vitória mandante ficou ainda mais próxima com a expulsão por segundo amarelo do atacante Vinícius Paiva por empurrar Renan Castro. O Amazonas até pressionou, mas não conseguiu ampliar o placar mesmo com dois jogadores a mais.

As equipes voltam a campo às 17h do próximo sábado (10) para a 20.ª rodada da Série B. O Ituano recebe a Chapecoense no Novelli Júnior, em Itu (SP), enquanto o Amazonas visita o Sport na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 1 X 0 ITUANO

AMAZONAS – Marcão; Ezequiel (Tiago Cametá), Alvariño, Renan Castro e Fabiano; Barros, Erick Varão (Ênio), Diego Torres e Rafael Tavares (Luan Silva); Matheus Serafim (Cocote) e Sassá (William Barbio). Técnico: Rafael Lacerda.

ITUANO – Jefferson Paulino; Marcinho (Aluísio), Claudinho, Guilherme Mariano e Guilherme Lazaroni; Rodrigo (Neto Berola), Miquéias, Xavier (Gabriel Falcão) e Bruno Xavier (Léo Oliveira); Vinícius Paiva e Show (Vinícius Poz). Técnico: Alberto Valentim.

GOL – Luan Silva, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alvariño e Cocote (Amazonas); Marcinho e Léo Oliveira (Ituano).

CARTÕES VERMELHOS – Guilherme Lazaroni e Vinícius Paiva (Ituano).

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).