Com documentação em dia, Everton Cebolinha tem encaminhada a estreia pelo Flamengo Atacante estará regularizado para enfrentar o Juventude, quarta-feira, em Brasília. Vidal também pode estar inscrito, mas não está apto para jogar

Nesta segunda-feira, a janela de transferências reabre no Brasil e o Flamengo tem dois reforços para regularizar. Trata-se de Everton Cebolinha e Arturo Vidal, porém apenas o atacante está apto fisicamente a entrar em campo. O chileno precisará de mais tempo para se recondicionar.

Com isso, a tendência é de que Everton Cebolinha seja regularizado até terça-feira, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, para estrear na quarta-feira, diante do Juventude, no Mané Garrincha, em Brasília. O clube já possui todos os documentos necessários para regularizar o jogador, que está treinando há duas semanas.

Vidal, que foi anunciado após a classificação na Copa do Brasil diante do Atlético-MG, já treinou com os novos companheiros, mas ainda não tem data para estrear. Portanto, o clube não tem pressa de regularizá-lo nos próximos dias, mas não quer dizer que isso não vá acontecer.

E MAIS:

E MAIS: