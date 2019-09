Com dobradinha da Ferrari,Vettel vence GP de Singapura

ROMA, 22 SET (ANSA) – Em mais uma grande corrida da Ferrari, o piloto Sebastian Vettel venceu neste domingo (22) o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1. Além de ser a primeira vitória do alemão na temporada, a escuderia italiana conseguiu pela primeira vez desde 2017 cravar uma dobradinha.

A Ferrari conquistou sua terceira vitória consecutiva na atual temporada, coisa que não acontecia desde 2008, quando a dupla era Kimi Raikkonen e Felipe Massa. Além da vitória de Vettel em Singapura, o monegasco Charles Leclerc já havia conquistado os GPs da Bélgica e da Itália.

A vitória de Vettel foi definida durante os pit-stops. O alemão, que era o terceiro, foi o primeiro a trocar os pneus e conseguiu sair na frente do companheiro de equipe e do britânico Lewis Hamilton. O atual líder do campeonato ainda perdeu posição para o holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing.

No final da prova, mesmo com as entradas do carro de segurança, a Mercedes ficou de fora do pódio, já que Verstappen terminou em terceiro. Hamilton fechou a prova em quarto, tendo o finlandês Valtteri Bottas ficado logo atrás. “O início da temporada foi difícil para nós, mas nas últimas duas semanas, realmente ganhamos vida”, disse Vettel após a vitória.

Outro destaque da corrida foi Lando Norris, que colocou a sua McLaren na sétima colocação. Alexander Albon, da Red Bull Racing, ficou em sexto.

O próximo GP será o da Rússia, em Sóchi, entre os dias 27 e 29 de setembro. Em cinco provas já realizadas no circuito, a Mercedes venceu todas, com três vitórias de Hamilton, uma de Bottas e outra do ex-piloto Nico Rosberg.(ANSA)