Com dobradinha da Ferrari, Leclerc vence GP do Bahrein de F1

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, venceu neste domingo a primeira corrida da temporada 2022 da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Bahrein, com direito a dobradinha da escuderia italiana, com o espanhol Carlos Sainz na segunda posição.

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, completou o pódio em terceiro graças aos abandonos nas últimas voltas dos carros da Red Bull, do holandês Max Verstappen (atual campeão Mundial) e do mexicano Sergio Pérez. O também britânico George Russell, novo contratado da equipe alemã, ficou em quarto.

A Ferrari, que confiava nas mudanças no regulamento da Fórmula 1 para esquecer os anos sem vitórias (a última no GP de Singapura 2019), começa da melhor maneira a temporada 2022 e se coloca definitivamente como candidata ao título em 2022.

A equipe italiana não vence o mundial de pilotos desde 2007, com o finlandês Kimi Raikkonen, e seu último título no campeonato de construtores foi em 2008.

“Os últimos anos foram muito difíceis, mas sabíamos que tínhamos esta oportunidade e a equipe fez um trabalho incrível para nos dar este carro fantástico”, disse Leclerc em entrevista após a corrida.

“Começamos da melhor maneira, com a pole position, a vitória, a melhor volta, a dobradinha com Carlos… Não podíamos esperar nada melhor”, acrescentou o piloto.

Pessoalmente, Leclerc conseguiu hoje sua revanche no circuito de Sakhir com Verstappen, que no GP do Bahrein de 2019 tomou a liderança do monegasco nas últimas voltas e o impediu de conquistar então sua primeira vitória na categoria.

O dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, conseguiu um grande resultado e terminou a corrida em quinto.

O finlandês Valteri Bottas, da Alfa Romeo, foi o sexto, seguido pelo francês Esteban Ocon (7º), da Alpine; o japonês Yuki Tsunoda (8º), da AlphaTauri; e espanhol Fernando Alonso (9º), da Alpine.

O estreante Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, primeiro piloto chinês da história da Fórmula 1, fechou a zona de pontuação chegando em 10º.

– Classificação do Grande Prêmio do Bahrein:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1h37m33s584

2. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) +5s598

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +9s675

4. George Russell (GBR/Mercedes) +11s211

5. Kevin Magnussen (DIN/Haas) +14s754

6. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) +16s119

7. Esteban Ocon (FRA/Alpine) +19s423

8. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) +20s386

9. Fernando Alonso (ESP/Alpine) +22s390

10. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) +23s064

11. Mick Schumacher (GER/Haas) +32s574

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) +45s873

13. Alexander Albon (THA/Williams) +53s932

14. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) +54s975

15. Lando Norris (GBR/McLaren) +56s335

16. Nicholas Latifi (CAN/Williams) +1m01s795

17. Nico Hülkenberg (GER/Aston Martin) +1m03s829

18. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +1 volta

19. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +3 voltas

Volta mais rápida: Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1m34s570, na 51ª volta

Abandonos:

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri): 45ª volta

Max Verstappen (HOL/Red Bull): 55ª volta (terminou classificado)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull): 57ª volta (terminou classificado)

– Classificação geral de pilotos:

1. Charles Leclerc (MON) 26 pts

2. Carlos Sainz Jr (ESP) 18

3. Lewis Hamilton (GBR) 15

4. George Russell (GBR) 12

5. Kevin Magnussen (DIN) 10

6. Valtteri Bottas (FIN) 8

7. Esteban Ocon (FRA) 6

8. Yuki Tsunoda (JPN) 4

9. Fernando Alonso (ESP) 2

10. Zhou Guanyu (CHN) 1

11. Mick Schumacher (GER) 0

12. Lance Stroll (CAN) 0

13. Alexander Albon (THA) 0

14. Daniel Ricciardo (AUS) 0

15. Lando Norris (GBR) 0

16. Nicholas Latifi (CAN) 0

17. Nico Hülkenberg (GER) 0

18. Sergio Pérez (MEX) 0

19. Max Verstappen (HOL) 0

20. Pierre Gasly (FRA) 0

– Classificação geral de constutores:

1. Ferrari 44 pts

2. Mercedes 27

3. Haas 10

4. Alfa Romeo 9

5. Alpine 8

6. AlphaTauri 4

7. Aston Martin 0

8. Williams 0

9. McLaren 0

10. Red Bull 0

pel/dr/cb

Saiba mais