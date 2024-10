Com DNA de Bocelli, Matteo quer emocionar Brasil em 1ª turnê

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/10/2024 - 9:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 6 OUT (ANSA) – Por Luciana Ribeiro – “Tal pai, tal filho”. Essa é a citação ideal para definir a carreira do cantor italiano Matteo Bocelli, que herdou o DNA artístico de seu pai, o tenor Andrea, e se apresenta no Brasil nesta semana com sua primeira turnê solo e um repertório que promete emocionar o público.

Intitulada “A Night With Matteo”, a série de shows incluirá apresentações no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, em 8 de outubro, e na Sala São Paulo, na capital paulista, no dia 9, em uma mistura de ritmos envolvendo o pop, clássico e grandes sucessos da música italiana.

Em entrevista à ANSA, Matteo disse estar “muito animado” em cantar sozinho no Brasil, depois de ter se apresentado em maio passado com seu pai, e garantiu estar “pronto para essa experiência incrível”.

“Cantar sozinho me dá a oportunidade de expressar minha identidade musical e me conectar com o público de uma forma diferente”, revelou ele, enfatizando que “a expectativa é alta” porque sabe “o quanto os brasileiros amam música”.

Matteo destacou ainda que os fãs do Brasil “são um povo caloroso e animado” e com uma “paixão pela música contagiante”.

“Mal posso esperar para cantar e vivenciar esses momentos mágicos juntos”.

Durante os shows, o público terá a oportunidade de ouvir diversas composições do álbum de estreia do artista, “Matteo”, que conta com músicas em inglês e italiano, como “Solo”, primeiro single lançado pelo cantor, e “Chasing Stars”, escrita em parceria com Ed Sheeran.

Entre as canções pop, Matteo também levará aos palcos os sucessos “Can’t Take My Eyes Off Of You”, de Frankie Valli, “Titanium”, de Sai, além do clássico italiano “Caruso”, de Lucio Dalla.

Além do Brasil, o filho de Bocelli tem shows confirmados até dezembro em cidades dos Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia e Chile.

“A turnê tem sido incrível. É uma grande oportunidade de crescer como artista e conhecer melhor meu público”, celebrou Matteo, confirmando que a “resposta tem sido muito calorosa e encorajadora”, o que lhe “dá ainda mais energia para continuar melhorando”.

Com apenas 26 anos e uma carreira influenciada pelo pai, o italiano explora temas de autoconfiança e relações pessoais em suas músicas, que combinam a profundidade da ópera com o apelo do pop contemporâneo.

À ANSA, ele revelou que existe “alguma pressão” por ter seguido o mesmo caminho de Bocelli, mas que vê “isso como uma fonte de motivação”, principalmente porque seu “pai é um artista extraordinário”.

“A música sempre fez parte da minha vida. Crescendo em uma família onde a música era central, foi natural para mim desenvolver esta paixão”, acrescentou Matteo, que tem fascínio pela música brasileira, com “seu ritmo e sua alma”.

“O Brasil é um país fascinante, com uma cultura musical muito rica, e cada visita deixa uma marca profunda. Me apaixonei pela energia e paixão que a gente sente aqui. Espero voltar sempre que possível”, disse. (ANSA).