Com Djokovic no topo, ATP publica ranking sem mudanças no Top 20

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2023 - 12:03 Compartilhe

Pela 391ª semana em sua carreira, o sérvio Novak Djokovic ocupa o topo do ranking da ATP, divulgado nesta segunda-feira (18), com o espanhol Carlos Alcaraz em segundo e o russo Daniil Medvedev em terceiro, em uma lista sem mudanças no Top 20.

O brasileiro mais bem colocado é Thiago Wild, que se manteve como número 76 do mundo, depois de entrar no Top 100 na semana passada.

A semana no circuito da ATP foi marcada pelos jogos da Copa Davis, cuja fase final será disputada pelas oito melhores seleções entre os dias 21 e 26 de novembro, em Málaga (Espanha).

— Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 18 de setembro:

1. Novak Djokovic (SRV) 11.795 pontos

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.535

3. Daniil Medvedev (RUS) 7.280

4. Holger Rune (DIN) 4.710

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.615

6. Andrey Rublev (RUS) 4.515

7. Jannik Sinner (ITA) 4.465

8. Taylor Fritz (EUA) 3.955

9. Casper Ruud (NOR) 3.560

10. Alexander Zverev (ALE) 3.030

11. Frances Tiafoe (EUA) 2.690

12. Alex de Minaur (AUS) 2.685

13. Tommy Paul (EUA) 2.660





14. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.340

15. Karen Khachanov (RUS) 2.135

16. Hubert Hurkacz (POL) 2.035

17. Cameron Norrie (GBR) 1.985

18. Lorenzo Musetti (ITA) 1.925

19. Ben Shelton (EUA) 1.735

20. Grigor Dimitrov (BUL) 1.735

…

76. Thiago Seyboth Wild (BRA) 752

smr/cpb/pm/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias