Com dívida de R$ 430 milhões, pastor Marcio Poncio compra helicóptero de R$ 60 milhões

Mesmo com uma dívida de mais de R$ 429,8 milhões, o pastor Marcio Pôncio exibe uma vida de luxo. Recentemente, ele se presenteou com um helicóptero de R$ 61 milhões pelo aniversário de 47 anos, no último sábado. As informações são do jornal Extra.

Em maio, o juiz federal Eduardo Horta, da 2ª Vara Federal de Duque de Caxias, mandou publicar em edital a execução fiscal de quase R$ 430 milhões citando o pastor, o seu sócio Marcello Araújo dos Santos e a empresa New Ficet Indústria e Comércio de Cigarros e Importação e Exportação Ltda por impostos devidos à União. Os sócios chegaram a pedir a revisão dos cálculos e valores, o que foi negado no último dia 3.

Em 2011, a fábrica chegou a ser fechada pela Receita Federal pela sonegação fiscal de R$ 1 bilhão. No entanto, a empresa continuou operando por meio de liminares. Parte da dívida chegou a ser abatida com leilões de maquinários.

Ainda de acordo com o jornal Extra, o helicóptero Mercedes Benz EC145 Luxury, o segundo a voar no Brasil, tem capacidade para dez pessoas e isolamento acústico para viajar sem fones para proteger os ouvidos. Além da aeronave, o pastor termina a construção de um palacete na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que contará com um heliponto.

