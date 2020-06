Com distanciamento, Palmeiras inicia testes e avaliações físicas no elenco

De olho na retomada dos treinos, liberados pelo governo estadual para julho, o Palmeiras iniciou nesta terça-feira os testes e as avaliações físicas em seu elenco. O objetivo é medir como os jogadores reagiram ao longo período sem jogos e treinos, de mais de três meses, algo incomum no futebol brasileiro.

De acordo com o clube, o protocolo de segurança foi seguido de forma rígida para evitar o contato entre os atletas, o que poderia favorecer o eventual contágio de covid-19. Para manter o distanciamento social, o Palmeiras realizou todas as atividades ao ar livre, usando as áreas externas e também os três campos do CT.

Os jogadores usaram máscara e receberam a orientação para higienizar as mãos com frequência ao longo das atividades. Dividido em dois grupos, o elenco passou por triagem, com perguntas sobre eventuais sintomas de gripe ou covid-19. Na sequência, foram pesados e realizaram atividades de força e equilíbrio muscular.

“O protocolo foi seguido à risca de acordo com o que foi recomendado pela secretaria de saúde e pelas literaturas internacionais. Os atletas mantiveram distanciamento de 20 metros, com utilização de máscaras antes e depois dos treinos e higienização pessoal constante. Manteremos esse protocolo enquanto perdurarem as medidas de prevenção”, afirmou o coordenador científico do clube, Daniel Gonçalves.

As avaliações serão retomadas na tarde desta quarta-feira. Após estes testes, o grupo retomará os treinos no dia 1º de julho. A data para a retomada do Campeonato Paulista ainda não foi definida.

