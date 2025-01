Com direito a virada épica, Milan derrota Parma no San Siro

ROMA, 26 JAN (ANSA) – O Milan sofreu, mas conseguiu uma virada épica nos acréscimos do segundo tempo e derrotou neste domingo (26) o Parma por 3 a 2 no San Siro, em Milão, pela 22ª rodada da Série A.

Na etapa inicial, os rossoneri viram Matteo Cancellieri abrir o placar para os emilianos, mas Christian Pulisic igualou ao converter uma cobrança de pênalti pouco tempo depois.

O jogo voltou a ficar quente nos últimos 10 minutos. Enrico Del Prato recolou o Parma na frente, mas Tijjani Reijnders e Samuel Chukwueze balançaram nos acréscimos do segundo tempo e deram a vitória aos mandantes.

Após o apito final, o clima estava tão tenso que o técnico Sérgio Conceição e o lateral-direito Davide Calabria tiveram uma acalorada discussão, tanto que foi preciso que colegas de equipe acalmassem os ânimos.

Os milanistas chegaram aos mesmos 34 pontos do Bologna e ocupam a sexta posição, três atrás da Juventus. O Parma, por sua vez, está em 17º, com 20, e poderá entrar na zona do rebaixamento até o fim da rodada. (ANSA).