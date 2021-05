Com direito a trono e fantasia, Denílson comemora título do São Paulo ao vivo Durante 'Jogo Aberto' desta segunda-feira, apresentador comemorou o título do Paulistão 2021

O São Paulo encerrou seu jejum de títulos após bater o Palmeiras por 2 a 0 pela decisão do Paulistão 2021 e o ex-atleta Denílson, que já tinha declarado sua torcida pelo Tricolor na final, aproveitou o “Jogo Aberto” desta segunda-feira para celebrar a conquista. O apresentador sentou em um trono e levou máscaras do técnico Hernan Crespo e do personagem de terror Jason.

– Como é que faz? Meu Tricolor tá jogando demais! Deixa eu falar um bagulho pra você Loirão! Você lembra que você falou aqui: “oh, Denílson, quem vai ser campeão?” Resposta que eu dei, não fiquei em cima do muro, é o seguinte, agora é sério. Eu não vou botar a máscara, toda vez que eu botei a máscara deu errado. Alô, Crespo, “te queremos mucho, campeón” – comemorou o apresentador ao lado de sua companheira de bancada Renata Fan.

– Que isso, irmão, 16 anos! E a alegria das crianças, pai! Falando em crianças, olha quem tá no telão! Essa criança que tá sorrindo a toa! Oh sorte de campeão, aquele chute morto, que ia lá no escanteio, hein Luan? Cê tá ligado, chute mortinho mas irmão né, Deus escreve certo por linhas tortas, não é isso? Fui bem demais – completou Denílson ao começar uma entrevista com Luan, atleta do São Paulo.

Com o título de Campeão Paulista, o São Paulo encerrou o jejum de campeonatos que já durava nove anos e o jejum de campeonato estaduais, que já duravam 16 anos. Já o técnico argentino Hernan Crespo se tornou o oitavo treinador estrangeiro a levantar a taça do estadual.

