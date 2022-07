Com direito a recorde, Alison dos Santos conquista medalha de ouro no Mundial de Atletismo Piu é um dos principais nomes do atletismo brasileiro e subiu ao lugar mais alto do pódio

Medalhista olímpico no ano passado, Alison dos Santos chegou ao lugar mais alto do pódio no Mundial de Atletismo. Nesta terça-feira, o brasileiro foi campeão da prova dos 400m com barreira. De quebra, o velocista bateu o recorde do torneio, com tempo de 46s29.

Alison dos Santos já havia se classificado para as finais na primeira colocação, com 47s85. Medalha de ouro em Tóquio nos últimos Jogos Olímpicos, Karsten Warholm sequer conseguiu um lugar no pódio. O estadunidense Ray Benjamin ficou com a segunda colocação.

A cerimônia de premiação para consagração do brasileiro de 22 anos com a medalha de ouro ocorre na noite desta quarta-feira. Piu já havia conquistado o bronze nos Jogos de Tóquio e o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.

