Com direito a lei do ex e emoção até o final, Fortaleza sai na frente, mas cede empate ao Sport na final da Copa do Nordeste Com o resultado, decisão fica para a Arena Castelão

Com emoção do início ao fim. Nesta quinta-feira (31), o Fortaleza saiu na frente, mas cedeu ao empate do Sport. Os times, que abriram a grande final da Copa do Nordeste, terminaram no 1 a 1. Com o resultado, decisão fica para a Arena Castelão.

Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

DOMÍNIO DO LEÃO E POUCAS CHANCES…

​

O Sport começou na pressão e tentava a todo momento chegar com perigo na área do Fortaleza. Enquanto isso, o Tricolor se fechou na defesa, que trocava muitos passes. Com as duas equipes se estudando a todo momento, a primeira chance só aconteceu aos 15. Após cobrança de escanteio, a bola foi para a área. William Oliveira cabeceou. Jaderson ficou com a sobra e arriscou. No entanto, errou a meta.

O Leão da Ilha continuou a assustar. Aos 22, Landázuri errou o passe. Juba roubou a bola na intermediária, avançando até a área, tabelando com Parraguez e finalizou. No entanto, mandou por cima do gol. O Fortaleza conseguiu controlar mais e respondeu apenas aos 27. Na jogada, Zé Welison arriscou de fora da área, mandando sob a meta de Maílson.

SEM GOLS…

​

Na sequência, o Sport tentou com Parraguez, que tentou finalizar, mas foi travado por Titi. O atacante foi o responsável por uma das melhores chances da primeira etapa. Aos 30, depois de um cruzamento na área, o chileno disputou com Capixaba, mas furou na hora de finalizar.

Não conseguindo criar na disputa, o Tricolor de Aço aproveitou as bolas paradas. Aos 34, Lucas Lima cobrou escanteio e mandou na área, depois de bate e rebate. Zé Welison, então, bateu de primeira para o gol, mas Rafael Thyeri interceptou, mandando para fora. Três minutos depois, os visitantes quase marcaram. Capixaba cruzou e Renato Kayzer mandou para Pikachu, que finalizou forte. Maílson, porém, fez a defesa. No final, Ceballos aproveitou falta cobra por Lucas Lima e mandou por cima do gol.

REAÇÃO DO TRICOLOR?

​

Diferente da primeira etapa, o Fortaleza entrou em campo buscando o seu primeiro gol e pressionou os adversários a todo momento. Com isso, em menos de 10 minutos, a equipe teve duas boas chegadas. Landázuri parou na defesa de Maílson, enquanto Robson mandou por cima do gol. Enquanto isso, o Sport sequer conseguiu chegar ao ataque.

Depois disso, os times não conseguiram chegar com tanto perigo, deixando o duelo bem truncado. Após substituições por ambas as equipes, o Fortaleza voltou à intensidade e quase saiu à frente do placar. Aos 29, Lucas Lima cobrou um escanteio bem fechado, mas Maílson salvou a tempo, evitando um golaço.

Após as chances desperdiçadas pelo Tricolor, o Sport reagiu e conseguiu marcar mais. Aos 34, Rafael Thyere quase abriu o marcador da Arena de Pernambuco. Depois de uma cobrança de escanteio, a bola ficou em um bate e rebate na área, quando o zagueiro ficou cara a cara com o goleiro para finalizar, mas errou.

GOLAÇO!

​

O gol, enfim, saiu no final do jogo. Após diversas chances desperdiçadas, Zé Welison balançou as redes. Juninho Capixaba tabelou com Moisés e mandou para o volante, que, de fora da área, arriscou e mandou no ângulo de Maílson.

EMPATE!

Quando o jogo se encaminhava para uma vitória do Fortaleza, o Sport reagiu e deixou tudo igual. Depois de uma cobrança de falta na intermediária, Luciano Juba mandou para Bill, na área, cabecear para o gol, marcando o empate na partida.

FICHA TÉCNICA

SPORT X FORTALEZA

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Data: 31/03/2022 – 21h35 (de Brasília)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (AB/PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (AB/PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (AB/PI)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (AB/RN)

Cartões amarelos: Bruno Matias, Ronaldo Henrique e Bill (Sport); Robson, Vojvoda e Titi (Fortaleza)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Zé Welison (39’/2ºT) (0-1); Bill (48’/2ºT) (1-1)

SPORT (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)

Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira (Bill, aos 43’/2ºT), Bruno Matias (Ronaldo Henrique, aos 19’/2ºT) e Denner (Cáceres, aos 30’/2ºT); Jaderson (Vanegas, aos 0’/2ºT), Parraguez e Luciano Juba.

FORTALEZA (Técnico: Juan Vojvoda)

Max Walef; Landázuri, Ceballos e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, José Welison (Ronald, aos 45’/2ºT), Lucas Lima (Romarinho, aos 31’/2ºT) e Juninho Capixaba; Robson (Silvio Romero, aos 21’/2ºT) e Renato Kayzer (Moisés, aos 21’/2ºT).

E MAIS:

Saiba mais