Com direito a ‘lei do ex’ e comemoração em libras, Arrascaeta e Gabigol comandam o Fla

Belo Horizonte – Com direito a recorde e ‘lei do ex’, o Flamengo manteve a rotina de vencer no Brasileiro, e segue cada vez mais líder, agora com 45 pontos. Com a vitória sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, a sétima seguida, o Rubro-Negro emplaca sua melhor série na história da competição.

Arrascaeta garantiu o resultado que manteve a Raposa na zona de rebaixamento, mas torce pela recuperação do ex-clube depois do ‘estrago’ no Mineirão.

“Foi um jogo difícil e importante. Queria vencer e estou muito feliz. Mas desejo que o Cruzeiro volte a ser o Cruzeiro de antes”, disse o camisa 14, que defendeu o clube entre 2015 e 2018 e virou ídolo.

Gabigol abriu o caminho da vitória e inovou. Na mira do STJD pelo uso do cartaz com a mensagem ‘Hoje tem gol do Gabigol’, o atacante reproduziu a comemoração em libras, a Língua Brasileira de Sinais, usada por pessoas surdas.

“Eu fiquei sabendo que a escola para eles (surdos) fica no Rio. Tem a plaquinha ‘Hoje tem gol do Gabigol’. Pude homenagear eles. Espero que possam ver o jogo e o gol”, disse Gabigol.