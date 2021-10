Com direito a gol olímpico, Brasil de Pelotas bate Náutico pela Série B Renato foi o autor do golaço ainda na primeira etapa

Renatinho marcou dois gols nesta quinta-feira (28), sendo um deles um golaço olímpico e garantiu a vitória do Brasil de Pelotas, sobre o Náutico, pela 32ª rodada da Série B. No final da partida, Júnior Tavares fez o tento de empate, mas Leandro Camilo definiu a vitória gaúcha.

Com o resultado, o Xavante continua na lanterna da competição, com apenas 22 pontos. Enquanto isso, o Náutico, que chegou a liderar, subiu para 8ª, com 46.

Golaço de abertura e empate

Logo no início da partida, Renatinho cobrou escanteio direto, Anderson falhou e a bola foi para as redes. O Náutico teve a primeira oportunidade aos 10 minutos, com chute de Jaílson, em cima do goleiro. Logo depois, após cruzamento da direita, Leandro Camilo subiu livre e perdeu ótima oportunidade de ampliar. Posteriormente, Erison chutou rasteiro e a bola passou perto.

Aos 27′, Caio Dantas ajeitou para Vinícius, que na entrada da área e bateu no ângulo, fazendo seu oitavo gol na Série B. Em seguida, Jean Carlos fez ótima jogada individual, limpou a marcação e bateu de fora. Sem maiores emoções, a partida foi para o intervalo empatada.

De volta a frente do placar

Na segunda etapa, os mandantes voltaram melhor e tiveram boa oportunidade com Erison. Mais tarde, Rhaldney tocou a mão na bola dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Renatinho deslocou o goleiro e recolocou o Brasil de Pelotas na frente do placar.

O Náutico chegou ao ataque com Murillo, que frente a frente com o goleiro, chutou em cima. Logo depois, Rildo marcou o terceiro para o Pelotas, mas após checagem do VAr, foi anulado. No final do confronto, Júnior Tavares anotou o gol de empate e Leandro Camilo fez o da vitória xavante.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

NÁUTICO 2 x 2 BRASIL DE PELOTAS

Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

​Data/horário: 28 de outubro de 2021, às 21h30 (horário de Brasília)

​Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

Assistente 1: Neuza Back (Fifa-SP)

Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (Fifa-DF)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

Quarto árbitro: Francisco Soares Dias (RS)

Gols marcados: Renatinho (4’/1T) (1-0), Vinicius (27’/1T), Renatinho (15’/2T), Júnior Tavares (41’/2T) (2-2)

Cartões amarelos: Patrick, Sousa (Brasil de Pelotas)

BRASIL DE PELOTAS: Marcelo; Patrick (Caio Rangel 45’/2T), Leandro Camilo, Ícaro e Sousa; Diego Gomes (João Siqueira 50’/2T), Bruno Mathias e Renatinho (Rone 45’/2T); Rildo (Poveda 29’/2T), Netto e Erison. Técnico: Jerson Testoni.

NÁUTICO: Anderson; Hereda (Jefferson 8’/2T), Yago, Camutanga e Júnior Tavares; Rhaldney (Matheus Carvalho 19’/2T), Matheus Jesus (Marciel 19’/2T) e Jean Carlos (Giovanny 22’/2T); Jailson (Murillo – Intervalo), Vinicius e Caio Dantas. Técnico: Hélio dos Anjos.





